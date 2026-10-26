現身蔣萬安競總成立大會 蔡康永：很成功的活動
蔡康永現身蔣萬安競總成立大會並稱活動很成功，受訪時說微博發文是為向大陸粉絲道別、道謝與道歉，也肯定蔣萬安演說具感染力。
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蔡康永現身蔣萬安競總成立大會並稱活動很成功，受訪時說微博發文是為向大陸粉絲道別、道謝與道歉，也肯定蔣萬安演說具感染力。
台北市長蔣萬安競總今天舉行成立大會，主持人蔡康永依約現身。蔡康永受訪時說，是場很成功的活動。媒體追問昨天微博發文用意，他說，希望能跟「在大陸的粉絲」說一聲，道別、道謝跟道歉都有。
蔡康永日前出席民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會，以「蔡康永現身台獨分子競選現場」登中國微博熱搜；另方面，蔣萬安也提出邀約，蔡康永日前表示將到蔣萬安造勢大會觀摩和體驗，並著黑色西裝。
蔡康永昨天在微博發文表示，希望兩岸友好，從未支持台獨，今天現身蔣萬安競總成立大會，備受關注。
蔣萬安競選總部成立大會今天下午在敦化國中舉辦，當台上演說約1小時後，蔡康永身穿黑色西裝在工作人員引導下入場，引起騷動，就座後則脫下外套，以白色襯衫造型現身。
蔡康永全程聆聽，僅在台上喊「台北」時應和喊「安可」。蔣萬安則在結束活動後，下台與蔡康永握手、談話。
蔡康永會後受訪說，因為台北市文化局長蔡詩萍告訴他服裝規定是白色，所以外套放同事手上，改穿白襯衫。
媒體聯訪關注蔣萬安與沈伯洋活動現場差異，蔡康永說，他在沈伯洋的活動只有機會坐10分鐘，只聽到一位來賓講話，今天他聽到所有講話，蔣萬安講得非常有感情，所以全場的人都有被帶動熱情跟希望，這是一場很成功的活動。
媒體又問，是否有跟坐在隔壁的蔡詩萍說市長口才很好。蔡康永說，「是啊，萬安市長今天講得非常動人。」
媒體追問他在微博發表文章，是否受到中國方面的壓力。蔡康永說，主要是希望能夠跟「在大陸的粉絲」說一聲，因為大家都很關心現在的情況，因為在那邊得到很多支持，所以覺得如果接下來比較少有機會見面的話，應該要跟他們講一聲，這是他寫文章非常重要的一個原因。
記者問寫文章是跟粉絲道別或道歉。蔡康永說，道別、道謝跟道歉都有，因為不能去完成本來講好的工作，會使得合作方增加困擾，這部分一定要道歉。
蔡康永也說，他發的文章其實有特別在開頭寫道「如果你很關心這件事的話」，他認為一般民眾各自有很多事情要忙，不一定會很關注這件事，所以他其實就是對那些曾經喜歡他的粉絲、跟他們說話。
他先前已答應會到蔣萬安造勢活動觀摩與體驗，今天依約到場，並以黑色西裝入場、之後換成白襯衫，全程聆聽演說並在台上喊聲時應和。 蔡康永說，發文主要是想對在大陸的粉絲說明近況，因為曾獲得很多支持，若未來較少見面，想正式道別，也同時表達道謝與道歉。 蔡康永表示，沈伯洋活動時他只坐了10分鐘、只聽到一位來賓發言；今天則完整聽完所有講話，認為蔣萬安講得很有感情，整場氣氛被帶動。
精華 FAQ
他先前已答應會到蔣萬安造勢活動觀摩與體驗，今天依約到場，並以黑色西裝入場、之後換成白襯衫，全程聆聽演說並在台上喊聲時應和。
蔡康永說，發文主要是想對在大陸的粉絲說明近況，因為曾獲得很多支持，若未來較少見面，想正式道別，也同時表達道謝與道歉。
蔡康永表示，沈伯洋活動時他只坐了10分鐘、只聽到一位來賓發言；今天則完整聽完所有講話，認為蔣萬安講得很有感情，整場氣氛被帶動。
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