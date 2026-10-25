掃落葉又被酸不會掃地 蔣萬安自認笨拙：掃得好要技巧

台北市長蔣萬安（中）上午至南港東明公園了解災後復原狀況，並拿起掃把協助清掃落葉。（記者余承翰／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安面對掃樹葉被酸不會掃地的批評，坦言自己不如第一線清潔隊員與志工，並強調災後復舊工作會持續推進。

台北市長蔣萬安 昨清樹枝被批作秀，今到南港視察復舊，志工邀掃把拿拿看，蔣萬安掃樹葉又遭網友批不會掃地？蔣今下午受訪笑稱，「網友說我掃地動作非常笨拙，我想確實跟專業的第一線，不管是清潔隊員或志工夥伴，我比不上他們。」

蔣萬安今天下午出席國民黨 資深議員陳錦祥的競選總部成立大會，會前受訪被問到是否恢復選務工作？蔣說，相關復舊就是依照今天的安排跟規畫進行，但相關復原及市政的工作不會停止。

蔣強調，他早上到應變中心聽取相關復原工作，接下來就是全力投復原，後也到南港東明公園視察鄰里公園復舊，現階段就是繼續讓整個復原做得快、做得好。

對於早上又被網友稱不會掃地？蔣萬安說，網友說他掃地的動作非常笨拙，確實跟專業的第一線不管是清潔隊員或是志工夥伴，「我比不上他們。」

蔣萬安說，其實像掃地的這個掃馬路的掃帚，跟在家裡用的不太一樣，掃馬路的比較重，而且也一定要有技巧，因此所有第一線的基層人員都要給他們高度肯定，且也讓他體會到，其實很多簡單的工作要把它做好，並不是那麼容易，尤其第一線清潔隊員及志工夥伴，一直以來保衛這座城市所做出的付出，都非常非常的感謝。所以會持續給他們關心，也持續做他們的最強的後盾。

媒體也問蔣，昨天清樹枝被出征是作秀，對手沈伯洋今天有幫忙緩頰稱防災不分藍綠，而且稱蔣坐鎮很辛苦。蔣萬安說，是謝謝所有第一線，投入在各項救災工作以及各項復原工作的夥伴，謝謝他們也確實非常辛苦。也希望接下來颱風過後，災後還是需要持續復舊、全力投入，希望最快速度恢復正常生活。

台北市長蔣萬安（左）上午至南港東明公園了解災後復原狀況，並拿起掃把協助清掃落葉。（記者余承翰／攝影）