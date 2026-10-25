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「吉林一號」俯瞰台灣 學者：中國對台幾可即時監控

記者程嘉文／台北即時報導
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中國方面去年就公布，吉林一號衛星所拍攝的台北新舊中正橋照片。(圖／取自「吉林一號...
中國方面去年就公布，吉林一號衛星所拍攝的台北新舊中正橋照片。(圖／取自「吉林一號」微信公眾號)

AI摘要

文章摘要整理：

中國官媒藉「吉林一號」衛星影像宣傳台灣主權，學者認為中國衛星能力已接近對台即時監控，台軍因此須重視掩蔽與反情報。

配合中國當局將台灣光復設為紀念日，中國官媒今天密集發布相關訊息。例如央視新聞發布「吉林一號」衛星影像俯瞰台灣，標記「這是中國台灣省」，影片從全島空拍畫面，延伸至多個知名地標。專家表示，此舉目的在於將既有衛星觀測能力轉化為對台主權宣傳，同時對中國國內展示科技成就；另外，隨著中國衛星科技發展，對台灣幾乎已可即時監控，台灣國軍必須審慎思考如何掩蔽。

台灣國防安全研究院助理研究員杜貞儀說，近年各國透過商業和私有化企業來主導衛星發射、營運和太空服務模式，藉太空科技軍民兩用的特性，對外提供影像等各式服務，藉此利基支撐快速發展。吉林一號2017年剛發射時，係由中國解放軍戰鬥支援部隊下屬的西安測控中心營運，後來才轉由長光公司接手。由此觀察，其與解放軍仍可能有密切合作關係。

她指出，相關資訊也是中共強化與其盟友合作的重要途徑。例如今年5月長光公司遭美制裁，即是因為提供衛星影像給伊朗和青年運動（胡塞）武裝組織，用作目標標定用。

國防安全研究院特約研究員溫約瑟認為，吉林一號衛星的發展，可證明中共自身就能對台灣任何區域進行高解析度觀測，但能否全天候、持續且即時監控，仍取決於衛星數量與軌道配置、光學與雷達感測器的搭配，以及資料下傳、處理和分發效率等因素，不能僅憑幾張政治宣傳的衛照判定。但依據公開資訊判斷，中國很可能已具備對台灣的即時衛星觀測能力，就算目前還沒有，也是遲早的事。

溫約瑟表示，這意味台國軍必須開始思考偽裝和遮蔽衛星可獲得資訊的問題。以營區停車場來說，如果對方可以全天候監控，就可能透過車輛數量、顏色變化，來推估人員在營數量，或是何時有重要會議召開。近年台國軍營區停車場大量設置鋼棚，原始目的固然是裝設光電板，確實也有掩蔽台方情資的效果。

他舉例，當年美軍擊殺賓拉丹，CIA能夠確定其所在別墅，就是透過遠距觀察，依據每天晾衣服的數量、款式和顏色，判斷裡面居住人數，並推論出有一位地位最高的男主人。

精華 FAQ

  • 專家認為，這不只是展示衛星觀測能力，更是把既有太空技術轉化為對台主權宣傳，同時向中國國內塑造科技成就與對外威懾效果。

  • 學者指出，是否能全天候、持續且即時監控，仍要看衛星數量、軌道配置與資料處理效率；但依公開資訊判斷，中國很可能已具備對台即時觀測能力。

  • 因為若衛星可持續觀測，就可能從營區停車場車輛數量、顏色變化推估兵力與會議動向，因此國軍需透過鋼棚、遮蔽等方式降低可被蒐集的情資。

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