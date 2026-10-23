台女河口湖遇害…嫌犯曝與死者旅行中變熟 供出進房原因

日本山梨縣富士河口湖町河口湖畔。路透

AI摘要 文章摘要整理： 日本山梨縣河口湖飯店發生台灣女團客命案，死者井雲蓉被發現頸部遭刺傷身亡，警方逮捕同團女子楊閔涵，並持續調查其涉案經過。

日本 山梨縣富士河口湖町一間飯店19日發現一名參加旅行團的台灣女子死亡。NHK 23日報導，偵查相關人士透露，發現遺體時也在房內、隨後遭警方逮捕的27歲台灣籍女子楊閔涵供稱，她與死者是在這次旅行中變熟。

根據報導，38歲死者井雲蓉當天早上未在集合時間現身，飯店員工前往查看，發現她仰躺在床上，已經死亡。司法解剖結果顯示，她的頸部左側有一道很深的傷口，死因為失血過多。

YBS山梨放送22日報導，井雲蓉與楊閔涵參加同一旅行團，17日抵達日本，18日搭乘巴士遊覽富士山 北麓地區的忍野八海、大石公園等景點。飯店員工發現遺體時，楊閔涵也在房內。井雲蓉頸部有一處深達頸動脈的刺傷，研判是致命傷。偵查相關人士透露，楊閔涵手腕上有疑似自行造成的割傷，警方不排除她曾因某種原因試圖輕生。

NHK指出，警方以持有菜刀涉嫌違反《銃刀法》為由，逮捕楊閔涵。楊閔涵據稱承認相關嫌疑，供稱「我持有刀具是事實」，並表示菜刀是在旅行團行程期間，於縣外一處商業設施購買。

偵查相關人士透露，楊閔涵在後續調查中供稱：「我和她是在這次旅行中變熟的。因為想找她聊聊，所以去了她的房間。」警方認為楊閔涵知道井雲蓉死亡的經過，正詳細調查。