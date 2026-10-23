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台女河口湖遇害…嫌犯曝與死者旅行中變熟 供出進房原因

編譯周辰陽／即時報導
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日本山梨縣富士河口湖町河口湖畔。路透
日本山梨縣富士河口湖町河口湖畔。路透

AI摘要

文章摘要整理：

日本山梨縣河口湖飯店發生台灣女團客命案，死者井雲蓉被發現頸部遭刺傷身亡，警方逮捕同團女子楊閔涵，並持續調查其涉案經過。

日本山梨縣富士河口湖町一間飯店19日發現一名參加旅行團的台灣女子死亡。NHK 23日報導，偵查相關人士透露，發現遺體時也在房內、隨後遭警方逮捕的27歲台灣籍女子楊閔涵供稱，她與死者是在這次旅行中變熟。

根據報導，38歲死者井雲蓉當天早上未在集合時間現身，飯店員工前往查看，發現她仰躺在床上，已經死亡。司法解剖結果顯示，她的頸部左側有一道很深的傷口，死因為失血過多。

YBS山梨放送22日報導，井雲蓉與楊閔涵參加同一旅行團，17日抵達日本，18日搭乘巴士遊覽富士山北麓地區的忍野八海、大石公園等景點。飯店員工發現遺體時，楊閔涵也在房內。井雲蓉頸部有一處深達頸動脈的刺傷，研判是致命傷。偵查相關人士透露，楊閔涵手腕上有疑似自行造成的割傷，警方不排除她曾因某種原因試圖輕生。

NHK指出，警方以持有菜刀涉嫌違反《銃刀法》為由，逮捕楊閔涵。楊閔涵據稱承認相關嫌疑，供稱「我持有刀具是事實」，並表示菜刀是在旅行團行程期間，於縣外一處商業設施購買。

偵查相關人士透露，楊閔涵在後續調查中供稱：「我和她是在這次旅行中變熟的。因為想找她聊聊，所以去了她的房間。」警方認為楊閔涵知道井雲蓉死亡的經過，正詳細調查。

精華 FAQ

  • 死者是38歲的井雲蓉，19日在山梨縣富士河口湖町飯店房內被發現死亡。司法解剖顯示，她頸部左側有深傷口，死因是失血過多。

  • 警方以持有菜刀涉嫌違反《銃刀法》將楊閔涵逮捕。她承認持刀事實，並供稱菜刀是在旅行團行程中於縣外商業設施購買。

  • 偵查相關人士透露，楊閔涵表示自己和井雲蓉是在這次旅行中變熟，因為想找她聊天，所以才前往對方房間。警方目前正調查她是否知道死者死亡經過。

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