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台灣旅客在日本河口湖遇害 死者為空勤總隊長井延淵之女

記者王長鼎／新北即時報導
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內政部空中勤務總隊總隊長井延淵。(本報系資料照)
內政部空中勤務總隊總隊長井延淵。(本報系資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

台灣井姓女子赴日旅遊時在河口湖飯店遭刺死，死者身分為空勤總隊長井延淵之女；日本警方已逮捕同團楊姓女子，持續釐清犯案動機與雙方關係。

台灣一名38歲井姓女子本月19日在日本山梨縣富士河口湖町飯店房間內遭刺身亡，案件引發台日兩地社會高度關注。經證實，死者為現任內政部空中勤務總隊總隊長井延淵的女兒。案發後，井延淵已緊急向立法院請假，趕赴日本處理。

據日本警方與媒體報導，死者19日上午因未按時出現在旅行團集合地點，飯店人員前往房間查看時，發現其仰躺床上且已無生命跡象。經法醫解剖確認，死者左頸遭深層刺傷切斷頸動脈，因失血過多死亡，且現場與遺體均無明顯防禦性傷口。

日本警方在現場查獲一把刀刃約12公分且沾有血跡的菜刀，同團27歲楊姓台灣籍女子當時亦在房內。警方查出該菜刀為楊女於旅途中購買，隨即以涉嫌違反「銃刀法」將其逮捕並移送檢方。楊女雖承認購買菜刀，但截至移送前仍未承認殺人犯行，詳細犯案動機與過程仍由日本警方釐清中。

該案疑點重重，旅行社原指兩人係各自報名並加價入住單人房、彼此不認識；惟網友隨後發現兩人社群帳號相互追蹤，顯示私下早有交集。網路雖一度傳出涉及金錢糾紛或感情因素，但死者友人已澄清出國前的代墊款項與本案無關，死者係因前男友取消行程才獨自參團。警方目前正就雙方真實關係與案發經過展開深入調查。

精華 FAQ

  • 38歲井姓女子在山梨縣富士河口湖町飯店房內被發現倒臥床上，已無生命跡象。法醫確認她左頸遭深層刺傷、失血過多死亡，現場並查獲一把沾血菜刀。

  • 死者經證實是現任內政部空中勤務總隊總隊長井延淵的女兒。井延淵已緊急向立法院請假，趕赴日本協助處理相關事宜，案件也引發台日兩地高度關注。

  • 警方以涉嫌違反日本銃刀法逮捕同團27歲楊姓台灣女子，因她購買的菜刀與案情相關，但她尚未承認殺人。警方正調查雙方關係、動機，以及是否涉及金錢或感情糾紛。

內政部 日本

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