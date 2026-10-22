薔琵颱風襲台 桃機明取消客機353架次

薔琵颱風襲台，桃機明天取消客機353架次、貨機61架次。圖為今天取消的航班。(記者黃仲明／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 薔琵颱風接近台灣，桃園機場23日航班已有414架次取消，機場同步完成防颱整備並調整空橋、交通與服務措施。

薔琵颱風逐漸接近台灣，預估10月23日至24日對桃園機場影響最為顯著。桃園國際機場 明天（23日）原定起降航班793架次，統計至今天（22日）晚間19時止已取消414架次，其中客機353架次、貨機61架次。機場公司表示，適逢光復節連續假期，近日出行旅客請密切留意航班動態。

機場公司指出，機場公司總經理范孝倫今天共召開3次應變會議，聽取颱風動態簡報，並督導各單位落實防颱整備及航班疏運措施。目前各航廈及工區已完成設施設備加固、抽水機布設及沙包整備，並加強防汛巡查，包括道路排水孔清淤及路樹巡檢等；航廈餐飲業者也已提前備料，確保颱風期間餐飲供應充足。

針對颱風期間可能出現強風，為確保航機與空側設施安全，將於最大瞬間風速達48浬（10級風下限）時停止空橋操作、最大瞬間風速超過55浬（10級風上限）時綁橋固定。同時考量颱風過後及連假期間可能湧現的出入境人潮，要求航空公司與地勤業者妥善調配人力，加強行李處理量能，確保旅客服務不受影響。此外，為維護安全考量，桃園機場觀景台明天（23日）將預防性關閉，重新開放時間將另行公告。

機場公司呼籲，隨著颱風影響漸增，桃園機場航班起降時間可能提前或延後，後續航班也可能因此遞延，旅客出發前請先向航空公司確認航班資訊，或透過桃園機場官網及APP查詢最新航班動態。

在聯外交通部分，明天機場捷運、巴士等交通服務將受到颱風影響，桃園機場捷運A1台北車站及A3新北產業園區站之預辦登機服務也將暫停，請旅客提早規劃交通並預留充足時間。機場公司將持續密切掌握颱風動態，隨時與航空公司及各單位聯繫，視風雨情形滾動調整各項應變措施，並即時對外說明最新資訊。