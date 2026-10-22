民調再度超車蔣萬安 沈伯洋稱永遠是挑戰者：都是參考

「震傳媒」今公布民調，年底台北市長選戰6名參選人中，42.8%台北市民表示支持民進黨籍候選人沈伯洋、39.0%支持現任市長蔣萬安，沈伯洋表示，民調都是參考，他在台北市永遠是挑戰者。(記者邱德祥／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 最新民調顯示沈伯洋在台北市長選戰暫時領先蔣萬安，但他強調結果僅供參考，將持續以聆聽民意與辦活動累積支持，同時也回應松機遷移與颱風假爭議。

「震傳媒」今公布民調 ，年底台北市長選戰6名參選人中，42.8%台北市民表示支持民進黨籍候選人沈伯洋 、39.0%支持現任市長蔣萬安 ，沈伯洋下午出席「看見縫隙：讓台北變好的無限可能 公共空間的再定義——從基礎設施、綠意到常民地景」座談會表示，民調都是參考，他在台北市永遠是挑戰者，至少看出市民喜歡聆聽聲音的活動，會持續往這方向前進。

沈伯洋表示，在台北市他是永遠的挑戰者，今天民調不管高低都是拿來參考，只要進入不同年紀或區域時都會變成小樣本，對他來說不能夠直接拿來看，還是要從整體趨勢觀察，但至少現在知道聆聽市民的聲音、辦活動，看起來市民是喜歡的，持續往這個方向前進。

而面對日本學者小笠原欣幸用龜兔賽跑形容台北市長選情，認為沈伯洋不是烏龜，而是後來腳步輕快的美洲獅，沈則認為，他們都是挑戰者一路在後面苦苦追趕，他也認識小笠原老師，一直以來預測都有他的精準程度，會參考各式各樣不同的民調，而且還會去做田野訪談，要特別注意。

而今天上午他拋出台北市放颱風假應予北市脫鉤，蔣陣營卻質疑沈在立委時期未提出，沈伯洋批評，這件事就與松山機場遷建問題類似，蔣願意與中央討論，保留空勤總隊和醫療後送的使用空間，但跟金管會討論股市卻不行，非常雙標。

面對松山機場遷移問題，市府沒拿出松機遷移會議紀錄，沈伯洋表示，松山機場涉及醫療、國防、國安等問題，若要遷移桃園機場第三跑道，全部都是問題，每一個都至少要有一些討論跟會議紀錄，「如果都沒有為什麼可以直接把這個方案提出來？」非常詭異。

「震傳媒」今公布民調，年底台北市長選戰6名參選人中，42.8%台北市民表示支持民進黨籍候選人沈伯洋、39.0%支持現任市長蔣萬安，沈伯洋表示，民調都是參考，他在台北市永遠是挑戰者。(記者邱德祥／攝影)

「震傳媒」今公布民調，年底台北市長選戰6名參選人中，42.8%台北市民表示支持民進黨籍候選人沈伯洋、39.0%支持現任市長蔣萬安，沈伯洋表示，民調都是參考，他在台北市永遠是挑戰者。(記者邱德祥／攝影)