周杰倫被介紹為「Chinese singer」國台辦：真摯情感流露

周杰倫近日於上海出席活動，被主持人以英文介紹為「famous Chinese singer」，隨後又在個人Instagram轉發相關片段。圖／取自社媒X

AI摘要 文章摘要整理： 周杰倫在上海出席活動時被介紹為「famous Chinese singer」，並轉發影片到Instagram，引發兩岸討論；國台辦則稱這是台灣藝人真摯的中國認同表現。

周杰倫 近日於上海出席活動，被主持人以英文介紹為「famous Chinese singer」，隨後又在個人Instagram轉發相關片段，引發兩岸議論。大陸國台辦發言人張晗21日表示，台灣藝人認同中國歌手身分，是「堂堂正正做中國人」的真摯情感流露。

港媒報導，周杰倫近日以特別嘉賓身份出席「2026上海勞力士大師賽」，主持人在現場用英文介紹其為「famous Chinese singer」，他點頭致意。賽後，周杰倫將包含這段介紹原聲的影片轉發至個人Instagram。

陸媒詢問，周杰倫參加活動時主持人稱其「中國歌手」，周杰倫本人轉發貼文，引發兩岸議論，並指外界認為他多年創作大量中國風音樂，成為兩岸年輕人共同的文化記憶，而島內綠營卻對此冷言冷語、批評炒作。

張晗回應，「兩岸同胞都是中國人，台灣藝人認同中國歌手身分，是堂堂正正做中國人的真摯情感流露。台獨勢力見不得兩岸同胞情感相通、走親走近，對藝人扣帽子、打棍子，妄圖用政治手段限制台灣同胞正當表達，用心險惡、不得人心。」

周杰倫日前出席2026上海勞力士大師賽，請現場觀眾保持安靜，不要干擾到比賽。圖／取自微博