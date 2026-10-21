周杰倫被介紹為「Chinese singer」國台辦：真摯情感流露
周杰倫在上海出席活動時被介紹為「famous Chinese singer」，並轉發影片到Instagram，引發兩岸討論；國台辦則稱這是台灣藝人真摯的中國認同表現。
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周杰倫在上海出席活動時被介紹為「famous Chinese singer」，並轉發影片到Instagram，引發兩岸討論；國台辦則稱這是台灣藝人真摯的中國認同表現。
周杰倫近日於上海出席活動，被主持人以英文介紹為「famous Chinese singer」，隨後又在個人Instagram轉發相關片段，引發兩岸議論。大陸國台辦發言人張晗21日表示，台灣藝人認同中國歌手身分，是「堂堂正正做中國人」的真摯情感流露。
港媒報導，周杰倫近日以特別嘉賓身份出席「2026上海勞力士大師賽」，主持人在現場用英文介紹其為「famous Chinese singer」，他點頭致意。賽後，周杰倫將包含這段介紹原聲的影片轉發至個人Instagram。
陸媒詢問，周杰倫參加活動時主持人稱其「中國歌手」，周杰倫本人轉發貼文，引發兩岸議論，並指外界認為他多年創作大量中國風音樂，成為兩岸年輕人共同的文化記憶，而島內綠營卻對此冷言冷語、批評炒作。
張晗回應，「兩岸同胞都是中國人，台灣藝人認同中國歌手身分，是堂堂正正做中國人的真摯情感流露。台獨勢力見不得兩岸同胞情感相通、走親走近，對藝人扣帽子、打棍子，妄圖用政治手段限制台灣同胞正當表達，用心險惡、不得人心。」
他在「2026上海勞力士大師賽」以特別嘉賓身份出席，主持人以英文稱他為「famous Chinese singer」，周杰倫當場點頭致意，畫面後來成為話題焦點。 賽後他把包含介紹原聲的影片轉發到個人Instagram，因為「中國歌手」的身分稱呼敏感，迅速引發兩岸網路討論與政治解讀。 國台辦發言人張晗表示，兩岸同胞都是中國人，台灣藝人認同中國歌手身分，是堂堂正正做中國人的真摯情感流露，也批評台獨勢力刻意打壓藝人表達。
精華 FAQ
他在「2026上海勞力士大師賽」以特別嘉賓身份出席，主持人以英文稱他為「famous Chinese singer」，周杰倫當場點頭致意，畫面後來成為話題焦點。
賽後他把包含介紹原聲的影片轉發到個人Instagram，因為「中國歌手」的身分稱呼敏感，迅速引發兩岸網路討論與政治解讀。
國台辦發言人張晗表示，兩岸同胞都是中國人，台灣藝人認同中國歌手身分，是堂堂正正做中國人的真摯情感流露，也批評台獨勢力刻意打壓藝人表達。
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