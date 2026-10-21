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中國跨境攻擊 黃逸豪將續演出：不讓對方認為暴力有用

中央社新北21日電
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台相聲演員黃逸豪9月遭車撞傷，新北檢警查出中共人士涉跨境策劃假車禍阻止其演出。記...
台相聲演員黃逸豪9月遭車撞傷，新北檢警查出中共人士涉跨境策劃假車禍阻止其演出。記者李姿瑩／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

黃逸豪遭疑似中共人士跨境委託製造假車禍攻擊，檢方已起訴5人；他感謝警方追查，並表示會繼續演出、持續發聲。

台相聲演員黃逸豪9月遭車撞傷，新北檢警查出中共人士涉跨境策劃假車禍阻止其演出。他今天受訪還原當天狀況，並稱未來他會持續表演、為相關議題發聲，不讓對方認為暴力有用。

新北檢警調查，有中國人士因不滿黃逸豪抨擊中共政權，涉嫌以新台幣45萬元委託國內人士，製造假車禍企圖阻止黃逸豪演出，且嫌犯原要讓黃逸豪斷手斷腳，因聽到慘叫才停止。新北地檢署今依重傷害未遂等罪起訴5人並求處重刑。

黃逸豪今天下午在新北永和住家附近受訪還原案發經過，當時他在巷內停好機車後，對方車輛行經時突往右撞擊，先撞到機車再撞到他，因此傷勢並未很嚴重。

黃逸豪坦言，當下第一反應是「該不會是老共來找我吧」，對方隨即下車道歉並邀他「進車內坐一下」，但他不知對方來歷不敢答應。因對方放軟姿態且不斷噓寒問暖，當下他並未想太多。事後經檢警調閱監視器，才發現整件車禍是預謀犯案，他也特別感謝新北地檢署及永和分局等單位辛苦追查。

黃逸豪認為，中共對於台灣的滲透借助許多中間人，就他所知有些黑道份子會幫忙中國做事，對於此類事件他並不感到意外，只是沒想到會發生在自己身上。

黃逸豪也提到，身邊一些相聲團體及相聲前輩，其實都有受到對岸的壓力，例如斷絕與台灣相聲界的交流等。他也幽默表示，對方花45萬元阻止他上台，但當天演出總票房也才13萬元，「若下次還想做的話可以直接找我談，花個30萬讓我不要上台，我可以」。

黃逸豪說，因這次事件已上升至人身攻擊，不免會感到恐懼，更擔心周遭親友遭遇威脅。至於是否會影響到後續演出安排，黃逸豪笑稱會多辦幾場演出，因他不想傳遞出讓對方覺得暴力有用的訊息，因此會繼續演出、持續為相關議題發聲。

精華 FAQ

  • 新北檢警查出，疑有中國人士因不滿黃逸豪批評中共政權，透過國內人士跨境策劃假車禍，企圖阻止他演出，屬預謀犯案。

  • 新北地檢署已依重傷害未遂等罪起訴5人，並求處重刑，認定這起案件不是單純車禍，而是有明確目的的暴力犯案。

  • 黃逸豪表示雖然感到恐懼，也擔心親友安危，但他不會退縮，仍會持續演出、增加場次並為相關議題發聲，不讓對方覺得暴力有用。

中共

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