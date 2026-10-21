我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊州長送大禮 一筆勾消70萬州民的14億醫療債務

國安部掃蕩詐領糧食券 逮捕數名非法移民

談相聲演員遭襲 沈伯洋：防跨境鎮壓不分黨派

記者洪子凱／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）下午出席「大稻埕秋穫季」，並品嚐大稻埕美食。記者...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）下午出席「大稻埕秋穫季」，並品嚐大稻埕美食。記者曾學仁／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

沈伯洋回應遭指控事件，並以相聲演員疑遭跨境買凶攻擊為例，強調跨境鎮壓不分黨派，政府與立法院應建立更完整的保護與法制機制。

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前遭爆料，其父親原本貿易公司遭制裁後名下另一家公司「VWAY」名義繼續從中國進口商品轉售，沈批是陸方一貫抹黑，國台辦開記者會稱是罪證確鑿，沈還百般狡辯。沈今出席大稻埕「秋獲祭」活動表示，他最重要的罪名就是研究中國還有參選台北市長，國台辦講的話如果大家相信，「我們現在可以解散算了」沒必要回應。

而面對相聲兼喜劇演員黃逸豪因演出諷刺中共領導人習近平的內容，疑遭陸籍男子叫出資45萬元買凶製造「假車禍」蓄意撞傷，沈伯洋表示，跨境鎮壓這件事應嚴肅以對，自己2024年就曾遇到，去年開始時更升級，立法院應當時還有綠委提出被跨境鎮壓應譴責，可惜這案沒有通過，很多政治人物對這件事態度非常曖昧不明，他必須告訴大家這是沒有在分黨派的，被跨境鎮壓的人不管是什麼宗教、生意、職業講都應是要保護對象。

沈伯洋強調，他個人事小因為中國對他的威脅從以前到現在也沒有什麼太大改變，但相信這不是一般人能承受，聚焦在個案外，應要有完整法制應對這樣的跨境鎮壓。

面對國台辦透露藝人張凌赫申請要來台灣辦見面會卻遭拒，批評是政治操弄，沈伯洋說，陸委會有一定標準，只要陸委會有說明國人應可以得知以理由，尊重陸委會的判斷。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（前排中）下午出席「大稻埕秋穫季」，並推廣大稻埕美食及...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（前排中）下午出席「大稻埕秋穫季」，並推廣大稻埕美食及秋穫季活動。記者曾學仁／攝影

精華 FAQ

  • 沈伯洋表示，相關說法是陸方一貫抹黑，國台辦稱罪證確鑿的說法不值得過度回應。他認為若相信這些指控，台灣社會就不必再討論下去。

  • 沈伯洋認為跨境鎮壓必須嚴肅看待，因為這不是單一個案，而是會讓一般人難以承受的威脅。他強調被鎮壓者不論宗教、生意或職業，都應受到保護。

  • 他主張不能只停留在個案討論，應建立完整法制來應對跨境鎮壓，同時也要避免政治人物態度曖昧不明，讓保護機制能真正落實。

沈伯洋 習近平 中共

上一則

相聲演員諷刺習近平遭假車禍撞傷 陸委會怒批：絕不寬貸

下一則

張凌赫赴台申請遭拒 陸委會：他曾多次PO文貶損台灣地位

延伸閱讀

新聞眼／回家不抗中 誰摧毀沈伯洋政治人設？

新聞眼／回家不抗中 誰摧毀沈伯洋政治人設？

相聲演員諷刺習近平遭假車禍撞傷 陸委會怒批：絕不寬貸

相聲演員諷刺習近平遭假車禍撞傷 陸委會怒批：絕不寬貸
沈伯洋父公司遭陸制裁換殼 挨批嘴巴抗中、生意靠中

沈伯洋父公司遭陸制裁換殼 挨批嘴巴抗中、生意靠中
沈伯洋父換殼做生意再遭陸制裁 沈：該換個題目

沈伯洋父換殼做生意再遭陸制裁 沈：該換個題目

熱門新聞

曾馨瑩（右）陪郭台銘出席重要場合。（取材自Instagram）

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

2026-10-18 21:35
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立。圖／台中市政府提供

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

2026-10-17 16:56
立法院前院長王金平。(本報系資料照)

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

2026-10-20 09:07
中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民自行發想國慶表演節目，找人把自己扛在肩上，還打算變裝登場，遭外交部否決。（圖／民眾提供）

雙十扛轎彩排畫面惹議 台駐馬紹爾大使閃辭

2026-10-13 21:28
對於沈伯洋父親企業遭中國制裁，陸委會副主委梁文傑15日認為兩邊觀念完全不一樣，沈父公司是在幫中國賺錢。（記者廖士鋒／攝影）

沈伯洋父親公司再被北京制裁 梁文傑：沈父是幫中國廠商賺錢

2026-10-15 13:41
英國Time Out雜誌公布全球城市公共運輸調查結果，台北市今年勇奪冠軍。（路透）

台北市公共運輸獲Time Out評世界第一 擊敗新加坡香港

2026-10-17 09:19

超人氣

更多 >
冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台
布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺
外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元
華人赴台灣探親 送這伴手禮意外受歡迎「越吃越上癮」

華人赴台灣探親 送這伴手禮意外受歡迎「越吃越上癮」
紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？

紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？