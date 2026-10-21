談相聲演員遭襲 沈伯洋：防跨境鎮壓不分黨派
沈伯洋回應遭指控事件，並以相聲演員疑遭跨境買凶攻擊為例，強調跨境鎮壓不分黨派，政府與立法院應建立更完整的保護與法制機制。
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沈伯洋回應遭指控事件，並以相聲演員疑遭跨境買凶攻擊為例，強調跨境鎮壓不分黨派，政府與立法院應建立更完整的保護與法制機制。
民進黨台北市長參選人沈伯洋日前遭爆料，其父親原本貿易公司遭制裁後名下另一家公司「VWAY」名義繼續從中國進口商品轉售，沈批是陸方一貫抹黑，國台辦開記者會稱是罪證確鑿，沈還百般狡辯。沈今出席大稻埕「秋獲祭」活動表示，他最重要的罪名就是研究中國還有參選台北市長，國台辦講的話如果大家相信，「我們現在可以解散算了」沒必要回應。
而面對相聲兼喜劇演員黃逸豪因演出諷刺中共領導人習近平的內容，疑遭陸籍男子叫出資45萬元買凶製造「假車禍」蓄意撞傷，沈伯洋表示，跨境鎮壓這件事應嚴肅以對，自己2024年就曾遇到，去年開始時更升級，立法院應當時還有綠委提出被跨境鎮壓應譴責，可惜這案沒有通過，很多政治人物對這件事態度非常曖昧不明，他必須告訴大家這是沒有在分黨派的，被跨境鎮壓的人不管是什麼宗教、生意、職業講都應是要保護對象。
沈伯洋強調，他個人事小因為中國對他的威脅從以前到現在也沒有什麼太大改變，但相信這不是一般人能承受，聚焦在個案外，應要有完整法制應對這樣的跨境鎮壓。
面對國台辦透露藝人張凌赫申請要來台灣辦見面會卻遭拒，批評是政治操弄，沈伯洋說，陸委會有一定標準，只要陸委會有說明國人應可以得知以理由，尊重陸委會的判斷。
沈伯洋表示，相關說法是陸方一貫抹黑，國台辦稱罪證確鑿的說法不值得過度回應。他認為若相信這些指控，台灣社會就不必再討論下去。 沈伯洋認為跨境鎮壓必須嚴肅看待，因為這不是單一個案，而是會讓一般人難以承受的威脅。他強調被鎮壓者不論宗教、生意或職業，都應受到保護。 他主張不能只停留在個案討論，應建立完整法制來應對跨境鎮壓，同時也要避免政治人物態度曖昧不明，讓保護機制能真正落實。
精華 FAQ
沈伯洋表示，相關說法是陸方一貫抹黑，國台辦稱罪證確鑿的說法不值得過度回應。他認為若相信這些指控，台灣社會就不必再討論下去。
沈伯洋認為跨境鎮壓必須嚴肅看待，因為這不是單一個案，而是會讓一般人難以承受的威脅。他強調被鎮壓者不論宗教、生意或職業，都應受到保護。
他主張不能只停留在個案討論，應建立完整法制來應對跨境鎮壓，同時也要避免政治人物態度曖昧不明，讓保護機制能真正落實。
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