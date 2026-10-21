相聲演員諷刺習近平遭假車禍撞傷 陸委會怒批：絕不寬貸

相聲演員黃逸豪因公開諷刺中國國家主席習近平，遭中國人士涉嫌出資策劃「假車禍」撞傷。對此，陸委會21日下午表示，對中共涉嫌以暴力對台灣人民進行跨國鎮壓，予以最嚴厲的譴責。聯合報系資料照

AI摘要 文章摘要整理： 黃逸豪因公開諷刺習近平疑遭中國人士策劃假車禍傷害，陸委會與民進黨中國部嚴厲譴責跨國鎮壓，並呼籲強化法制與執法。

相聲演員黃逸豪因公開諷刺中國國家主席習近平 ，遭中國人士涉嫌出資策劃「假車禍」撞傷。對此，陸委會21日表示，對中共 涉嫌以暴力對台灣人民進行跨國鎮壓，予以最嚴厲的譴責，並警告任何人接受中共或其協力者的指示、委託或利誘，參與或協助跨國鎮壓者，「我們必將依法究責、追緝到底，絕不寬貸！」

陸委會21日下午發布新聞稿稱，新北地檢署偵結境外人士出資策劃假車禍傷害案件，起訴5名被告。依檢方偵查結果，中國人士出資指使台灣在地協力者，跟監、蒐集個資，並蓄意駕車衝撞，企圖使台民眾受重傷、阻止演出。陸委會高度肯定新北地檢署指揮警調迅速偵破本案，將嫌犯繩之以法。

陸委會強調，中共不但在其境內無法容忍不同意見，也不容許在中國以外的任何地方有人提出政治批評。更可恥的是，以跨國鎮壓手法傷害台灣民眾，企圖箝制台灣的言論自由，嚴重挑戰台灣的民主法治秩序。政府鄭重警告，任何人接受中共或其協力者的指示、委託或利誘，參與或協助跨國鎮壓者，我們必將依法究責、追緝到底，絕不寬貸！

陸委會重申，政府將持續強化跨機關合作及相關法制，堅定維護人民安全與言論自由，免於境外敵對勢力的恐嚇、騷擾、傷害或脅迫，以確保國家安全與民眾權利。

陸委會副主委梁文傑21日中午也在個人threads帳號發文表示，「感謝檢警全力偵辦，但正如檢方新聞稿所提到：現行反滲透法對如本案之跟監、傷害等此類行為尚未完整規範，相關法制實有增修之必要。」

民進黨中國部同日在臉書發文，嚴厲譴責跨國鎮壓黑手伸向台灣藝文工作者，言論自由竟遭暴力威脅！民進黨中國部指，黃逸豪因公開諷刺習近平，竟遭中國人士涉嫌出資45萬元，指使在台人員跟監、蒐集個資，甚至策劃假車禍意圖使其重傷、無法登台演出。從先前表演場地遭潑漆、潑糞，到如今遭蓄意衝撞，相關案件已涉及實際暴力傷害，嚴重侵害國人生命安全與言論自由。

民進黨中國部嚴厲譴責中共當局毫不遮掩的流氓行徑，並表示從間諜跟監、政治制裁到暴力恐嚇，施壓對象不僅包括政治人物、外國官員及其親屬和企業，更延伸至一般台灣民眾與團體。如今連藝文工作者都因批評中國領導人而遭暴力攻擊，凸顯跨國鎮壓對自由社會的威脅。

民進黨中國部稱，「正告北京當局，立即停止各項跨國鎮壓與對台灣人民的威脅的惡劣行徑！台灣人民的生命安全與言論自由，絕不容許任何境外勢力任意侵犯！」

黃逸豪先前在相聲演出中，以「在西邊，有一東方大國，聖人降世真龍登基」開場，形容該國領導人「大背頭、小眼睛、短脖子、肉鼻頭、身形肥膩、貌似維尼」，並諷刺其「以小學畢業之學歷，憑藉農學論文取得法學博士」。他還提及香港反送中運動、疫情封城及言論審查等議題，最後以「倒車油門總加速，第一傻逼習近平」作結。