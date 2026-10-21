又見中國跨境鎮壓 台相聲演員黃逸豪遭假車禍撞傷

曾在表演中諷刺中習近平的相聲演員黃逸豪，今年9月騎車外出購物時遭人開車撞傷，檢警查出全案又是一起跨境鎮壓案，新北檢今依重傷害未遂及違反個資法等罪嫌起訴5名犯案男子。(本報系資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 黃逸豪因諷刺中國言論遭境外人士指使蒐集個資並策畫假車禍撞傷，新北檢認定為跨境鎮壓案件，已起訴5名涉案男子並求處重刑。

曾在表演中諷刺中國國家主席習近平 的相聲演員黃逸豪，今年9月11日下午騎機車外出購物時，莫名遭男子黃家慶開車撞傷。由於黃逸豪是中共 跨境鎮壓對象，加上當時他表演的卡米地喜劇俱樂部也遭人潑糞，新北地檢署指揮警方偵辦後，查出又是一起受人指使的跨境鎮壓案，今依重傷害未遂及違反個資法等罪嫌，起訴黃家慶、鄭博軒、游幃捷、范崇豪、廖本城5名男子。

檢警調查，暱稱「K」的中國人士，因不滿黃逸豪公開批評中共政權的言論，涉嫌以45萬元(新台幣，下同，約1.4萬美元)報酬，委託鄭博軒蒐集黃逸豪的個資，並要求設法讓黃受傷住院，無法進行今年9月20日的登台演出。

鄭男接下任務後，於同年7月25日起至8月間，以跟監、在黃逸豪的機車上裝設GPS定位器等方式，持續掌握其行蹤、出入場所及生活作息，並將蒐集到的個資交付「K」，藉此取得 25萬元前金。

之後，鄭男與游男共同策畫，企圖以製造假車禍撞傷黃逸豪，使其斷手斷腳、住院而無法演出。鄭男於是先給游男10萬元，再由游男以事成後付10萬元為報酬，委託黃男執行任務，並先交付9萬元供購買犯案車輛，黃男則找來范男、廖男共同參與，形成由境外人士出資、境內人員分工策劃及執行跨境鎮壓的犯罪模式。

今年9月8日黃、范等人購入車輛後，隨即於9月9日、10日先後前往新北市永和區黃逸豪住處周遭勘查、監看，同年月11日上午7時31分，黃男駕車搭載范男、廖男前往黃逸豪住處附近埋伏，並約定由黃男負責駕車衝撞、范男在巷口把風、廖男在車內監看錄影，以便事後回報任務執行結果及請領報酬。

當日下午4時54分許，范男發現黃逸豪正騎車返家，立即通知在車上待命的黃男，黃男隨即開車衝撞黃逸豪，廖男則在副駕駛座錄影，所幸黃男在衝撞過程中聽聞黃逸豪慘叫而停止繼續衝撞，以致黃逸豪僅右骨盆挫傷，未造成更嚴重的傷勢。

事發後，被告黃、范、廖男等人為向「K」回報任務成果，另涉嫌假借協助交通事故理賠名義，取得載有黃逸豪姓名、生日、身分證字號及病歷等個資的診斷證明書，由黃男於同年9月12日翻拍後，透過通訊軟體傳送給同案被告游幃捷，游男轉傳給鄭男再傳送給「K」，以回報黃逸豪傷勢及請領報酬，不料「K」因不滿黃逸豪僅受輕傷，竟拒絕支付原約定的20萬元尾款。

檢察官認為，全案為中國涉嫌透過跨境鎮壓，指揮台灣不法分子以極端暴力手段，打壓政治立場相左聲音的嚴重事件。被告等人甘為境外敵對勢力效勞，意圖在台灣社會製造寒蟬效應，嚴重挑釁台灣民主法治底線，惡性極重，且預謀以具高度致命危險的車輛進行蓄意衝撞，無視他人生命安全，對國家安全、社會安定造成難以估量的危害，為捍衛台灣人言論與免於恐懼之自由應予嚴懲，因此對鄭男求處5年6月以上徒刑，游男5年以上徒刑，黃男4年以上徒刑，范男3年6月以上徒刑，廖男2年7月以上徒刑。