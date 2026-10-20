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不隨民調起舞 綠新媒體主任提醒：驕兵必敗應戒慎恐懼

記者蔡晉宇／台北即時報導
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民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）聲量提升，其過去言行也被挖出來檢視。聯合報系資料...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）聲量提升，其過去言行也被挖出來檢視。聯合報系資料照

AI摘要

文章摘要整理：

針對沈伯洋民調領先蔣萬安的結果，阮俊達強調選戰仍未定局，提醒綠營勿因數據樂觀而鬆懈，並從民調結構、聲量變化與負面文章比例提出觀察。

信民兩岸研究協會今天公布台北市長最新民調指出，民進黨沈伯洋支持度領先國民黨蔣萬安17個百分點。新媒體中心主任阮俊達表示，選舉倒數39天，還足夠發生可能翻轉選情的事件，驕兵必敗，應戒慎恐懼，並提出5點觀察提醒。

阮俊達指出，一、近期多數民調，從受訪者的政黨傾向分布，能看出泛綠選民踴躍表態，及藍白選民不太表態的現象，例如比如信民兩岸研究協會的民調，台北市泛綠選民高達42.2%，泛藍選民只剩26.6%，民眾黨則只有4.0%，就算政黨版圖會動態變化，也與大家熟知的台北市藍綠白結構相去甚遠。

阮俊達說，二、這份民調的執行者戴立安是民調專家，很清楚這個情況，所以不僅從民調支持度去推估得票率（按照不同投票率推估後，得票率從蔣萬安領先0.7%，到沈伯洋領先6.0%不等），也參考TVBS民調樣本的政黨傾向來加權，若是這樣加權，那蔣萬安的支持度仍領先7%，還在誤差範圍外。

阮俊達表示，三、沈伯洋的民調，雖然趨勢向上，但仍須謹慎看待，即使是今天投票，按照戴立安的民調，沈伯洋不一定會贏。假使按照TVBS的民調，更是還有一小段差距要追趕。

阮俊達指出，四、沈伯洋的周聲量持續領先蔣萬安，並高居全國政治人物第一名，處於平穩的高原期；然而，數據背後仍有隱憂，首先是正面文章比例「升不上去」，連續四周都在26%到28%左右，不差，但沒有更好。其次是負面文章比例連續兩周破四成，竟比隔壁新北市的李四川還高，代表對手陣營的負面選戰攻勢仍有收穫。

阮俊達說，五、最值得注意的數據是負面文章比例，蔣萬安上周已經下降到50.1%，是沈伯洋宣布參選以來的最低的一周，原因也很明顯，蔣萬安談松山機場遷移、擴大都更等未來政策，縱然沒有準備好，至少也不會引發立即的民怨。蔣萬安也開始接受專訪，會對背稿、問A答B有意見的，主要是已經支持沈伯洋的選民，藍營支持者倒覺得至少他跨出了一步，而不太關心政治的民眾，則根本不會看這些專訪。

精華 FAQ

  • 他指出距離投票還有39天，仍可能出現翻轉選情的事件；且目前民調受表態差異影響，泛綠較踴躍、藍白較不表態，因此支持度領先不必然等於最終勝選。

  • 阮俊達提到，民調中台北市泛綠選民達42.2%，泛藍僅26.6%，民眾黨只有4.0%，與台北市藍綠白既有結構差距很大，顯示表態狀況可能影響結果解讀。

  • 他觀察到蔣萬安開始談松山機場遷移、擴大都更等政策，也接受專訪，雖然表現未必完美，但較少引發立即民怨，讓負面文章比例降到50.1%，為參選以來新低。

民調 沈伯洋 蔣萬安

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