我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN分析：民主黨若贏得期中選舉 蜜月期不會太長

連坐姿都成審查焦點 華人走線客揭庇護大庭經歷

安倍昭惠訪台揭幕圖書館 再赴高雄悼念安倍

記者徐白櫻／高雄即時報導
安倍昭惠今天再度參訪紅毛港保安堂，並與高雄市長陳其邁（右五）、保安堂主委張吉雄（...
安倍昭惠今天再度參訪紅毛港保安堂，並與高雄市長陳其邁（右五）、保安堂主委張吉雄（右四）等人合影。記者徐白櫻／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

安倍昭惠來台參與安倍晉三研究中心與紀念圖書館落成，並赴高雄保安堂悼念安倍晉三，與台灣政界及志工互動，展現台日友好情誼。

日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠今天來台參加「安倍晉三圖書館」落成儀式，再度南下高雄紅毛港保安堂悼念安倍晉三，她會同市長陳其邁及立委邱議瑩、許智傑等人向安倍晉三銅像獻花致意，現場志工舉海報喊「歡迎回家」，場面相當溫馨。

政治大學成立日本前首相安倍晉三研究中心及紀念圖書館，安倍晉三遺孀安倍昭惠今天專程來台參與圖書館落成儀式，下午轉往高雄紅毛港保安堂獻花致哀，並留在保安堂與台日友好志工聚餐。

安倍昭惠說，她每次來保安堂都充分感受台灣朋友的溫柔與熱情，這樣的人情味讓她非常感動，每次回來都很開心。

立委許智傑表示，保安堂如同安倍夫人在台灣的家，所以每次她來都給予熱情招待及招呼，希望台日繼續保持友好關係。

議員林智鴻指出，安倍昭惠是「今年第二次、共計第五度」參訪紅毛港保安堂，日前自民黨眾議員古屋圭司也率領「日本台灣友好議員聯盟」來訪，這些舉動都是「台日善循環」，持續往前邁進的重要象徵。

安倍昭惠今天下午再度參訪紅毛港保安堂，獻花後與高雄市長陳其邁在銅像前合影留念。記...
安倍昭惠今天下午再度參訪紅毛港保安堂，獻花後與高雄市長陳其邁在銅像前合影留念。記者徐白櫻／攝影

日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠第五度參訪紅毛港保安堂，她向廣場上的安倍銅像獻花...
日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠第五度參訪紅毛港保安堂，她向廣場上的安倍銅像獻花致哀。記者徐白櫻／攝影

精華 FAQ

  • 她專程來台出席政治大學成立的安倍晉三研究中心與紀念圖書館落成儀式，象徵延續對安倍晉三的紀念，也凸顯台日之間持續深化的人文交流與友好關係。

  • 她下午前往高雄紅毛港保安堂，與市長陳其邁、立委邱議瑩及許智傑等人向安倍晉三銅像獻花致意，之後還留在現場與台日友好志工聚餐。

  • 許智傑認為保安堂像是安倍夫人在台灣的家；林智鴻則指出，安倍昭惠今年第2次、共第5度造訪，與日本友人來訪都象徵台日善循環持續前進。

安倍 日本 陳其邁

上一則

2028「盧蔣配」選項？謝震武專訪拷問 蔣萬安表態了

延伸閱讀

日相高市早苗供奉靖國神社 中國外交部提嚴正交涉

日相高市早苗供奉靖國神社 中國外交部提嚴正交涉
台灣有事 逾8成日人反對參戰 鄭麗文：台應提降低風險方案

台灣有事 逾8成日人反對參戰 鄭麗文：台應提降低風險方案
岡山複製韓流 柯志恩淚喊「我輸過，我留下來拚下去」

岡山複製韓流 柯志恩淚喊「我輸過，我留下來拚下去」
嘉義選舉/賴清德站台王美惠 張啓楷場外陳情遭警攔 僵持近2小時

嘉義選舉/賴清德站台王美惠 張啓楷場外陳情遭警攔 僵持近2小時

熱門新聞

曾馨瑩（右）陪郭台銘出席重要場合。（取材自Instagram）

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

2026-10-18 21:35
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立。圖／台中市政府提供

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

2026-10-17 16:56
中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民自行發想國慶表演節目，找人把自己扛在肩上，還打算變裝登場，遭外交部否決。（圖／民眾提供）

雙十扛轎彩排畫面惹議 台駐馬紹爾大使閃辭

2026-10-13 21:28
對於沈伯洋父親企業遭中國制裁，陸委會副主委梁文傑15日認為兩邊觀念完全不一樣，沈父公司是在幫中國賺錢。（記者廖士鋒／攝影）

沈伯洋父親公司再被北京制裁 梁文傑：沈父是幫中國廠商賺錢

2026-10-15 13:41
英國Time Out雜誌公布全球城市公共運輸調查結果，台北市今年勇奪冠軍。（路透）

台北市公共運輸獲Time Out評世界第一 擊敗新加坡香港

2026-10-17 09:19
中廣董事長趙少康（左）14日邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋（右），上他自己的廣播節目「趙少康時間」，一開始趙少康就拿著聯合報的報導來詢問沈伯洋相關爭議。聯合報系資料照

訪沈伯洋遭開除黨籍 趙少康：媒體須公平、不在意黨處置

2026-10-16 12:47

超人氣

更多 >
退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住

退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住
女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火

蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火
司法部在加州逮捕20多綠卡者 包括72歲長者 原因...

司法部在加州逮捕20多綠卡者 包括72歲長者 原因...
華女1次忽視 遭IRS莫名追討1700元 還被警告更嚴重後果

華女1次忽視 遭IRS莫名追討1700元 還被警告更嚴重後果