安倍昭惠訪台揭幕圖書館 再赴高雄悼念安倍
安倍昭惠來台參與安倍晉三研究中心與紀念圖書館落成，並赴高雄保安堂悼念安倍晉三，與台灣政界及志工互動，展現台日友好情誼。
AI摘要
文章摘要整理：
安倍昭惠來台參與安倍晉三研究中心與紀念圖書館落成，並赴高雄保安堂悼念安倍晉三，與台灣政界及志工互動，展現台日友好情誼。
日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠今天來台參加「安倍晉三圖書館」落成儀式，再度南下高雄紅毛港保安堂悼念安倍晉三，她會同市長陳其邁及立委邱議瑩、許智傑等人向安倍晉三銅像獻花致意，現場志工舉海報喊「歡迎回家」，場面相當溫馨。
政治大學成立日本前首相安倍晉三研究中心及紀念圖書館，安倍晉三遺孀安倍昭惠今天專程來台參與圖書館落成儀式，下午轉往高雄紅毛港保安堂獻花致哀，並留在保安堂與台日友好志工聚餐。
安倍昭惠說，她每次來保安堂都充分感受台灣朋友的溫柔與熱情，這樣的人情味讓她非常感動，每次回來都很開心。
立委許智傑表示，保安堂如同安倍夫人在台灣的家，所以每次她來都給予熱情招待及招呼，希望台日繼續保持友好關係。
議員林智鴻指出，安倍昭惠是「今年第二次、共計第五度」參訪紅毛港保安堂，日前自民黨眾議員古屋圭司也率領「日本台灣友好議員聯盟」來訪，這些舉動都是「台日善循環」，持續往前邁進的重要象徵。
她專程來台出席政治大學成立的安倍晉三研究中心與紀念圖書館落成儀式，象徵延續對安倍晉三的紀念，也凸顯台日之間持續深化的人文交流與友好關係。 她下午前往高雄紅毛港保安堂，與市長陳其邁、立委邱議瑩及許智傑等人向安倍晉三銅像獻花致意，之後還留在現場與台日友好志工聚餐。 許智傑認為保安堂像是安倍夫人在台灣的家；林智鴻則指出，安倍昭惠今年第2次、共第5度造訪，與日本友人來訪都象徵台日善循環持續前進。
精華 FAQ
她專程來台出席政治大學成立的安倍晉三研究中心與紀念圖書館落成儀式，象徵延續對安倍晉三的紀念，也凸顯台日之間持續深化的人文交流與友好關係。
她下午前往高雄紅毛港保安堂，與市長陳其邁、立委邱議瑩及許智傑等人向安倍晉三銅像獻花致意，之後還留在現場與台日友好志工聚餐。
許智傑認為保安堂像是安倍夫人在台灣的家；林智鴻則指出，安倍昭惠今年第2次、共第5度造訪，與日本友人來訪都象徵台日善循環持續前進。
上一則