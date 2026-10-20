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2028「盧蔣配」選項？謝震武專訪拷問 蔣萬安表態了

記者林麗玉楊正海／台北即時報導
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台北市長蔣萬安20日接受謝震武「新聞面對面」專訪。翻攝自播出
台北市長蔣萬安20日接受謝震武「新聞面對面」專訪。翻攝自播出

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安受訪時多次強調自己目標是做好台北市長並力拚連任，否認外界對2028與「盧蔣配」的聯想，同時為7月以來的市政攻防與對議員反擊做出說明。

台北市長蔣萬安今接受謝震武「新聞面對面」專訪。名嘴陳敏鳳認為今年7月是蔣萬安人設轉折點，包括725帶人民上凱道、在議會與綠議員攻防，謝震武直接問，現網路熱議是「國民黨推最強候選人，沒有排除蔣萬安？」蔣在重申，「我一定是把台北市長角色做好，這四年將各項政績端出來，讓市民有感。」

名嘴邱明玉也追問，有沒有「盧蔣配」選項？蔣萬安再度強調，「我是要做台北市市長，做四年，接下來拼連任。」

蔣萬安專訪也強調，他已經講得非常清楚，「我非常肯定，我肯定盧市長是一個值得信賴，可以承擔重任的人，我也講，我一定是把台北市做好，全力拚連任。」

蔣萬安的回答也讓尚義夫質疑，只有聽到市長做好，沒有聽到做滿？蔣萬安再度重申，「我一定是把台北市長的角色做好，這四年，將各項政績端出來，讓市民有感。」

名嘴單厚之則質疑，目前2028跟蔣萬安無關係，除非蔣落選？甚至若蔣落選，要選2028總統也很困難，質疑蔣萬安「我支持盧秀燕，我不選2028」講這句話很困難嗎。給人家一種不誠懇、老派感覺。

對於媒體人陳敏鳳問蔣萬安人設7月是一個很重大的轉折點，一是對國政議題很熱心、725帶人民到凱道；另一方面，市政在議會跟議員互罵，還有是否一開始輕敵沈伯洋？

蔣萬安說，他從來沒有輕敵，因為每一次選舉他都非常謹慎、嚴正以待、且戰戰兢兢，因為經歷每次選舉，不可能輕敵，至於2028，他從來沒有想過2028，這次就是拚連任，2028「我一定是支持國民黨最強候選人，盧市長就是值得信賴、還有可以承擔重任的人。」

蔣萬安表示，七月時因毒油事件爆發，因這涉及市政因食安議題，市府必須要應變，包括追溯廠商、公布名單，當然很多資訊需中央提供，因為這是跨縣市，當然起源於毒油事件，中央護航蓋牌，後來20%下架標準，基於市民的食品安全健康，我當然要站出來捍衛。

至於議員如果有建設性建議，他當然採納，也共同克服法規，才能讓大巨蛋能辦演唱會，還有輝達落腳北市也謝謝議會跨黨派支持，對於對議員質詢用詞用「抹黑」？蔣萬安表示，包括營養午餐這件事，如果牽涉到個人，他一定要做一個回應、反擊，這是在議會即問即答的攻防，這本來就是必然。

蔣萬安說，針對議員不實的攻擊指控，當然要澄清，但這不是對罵，他就是理性面對議員，但對於不理性攻擊或抹煞市府同仁，他當然要捍衛同仁清白，包括索資、營養午餐議題，否則同仁被無辜抹黑，辛苦付出卻因為一句話打成非常爛政策？當然要為他們講話。

至於是否因此民調下滑？蔣萬安說，他就是就事論事，民調變化有非常多的因素，在議會不是主動對議員攻擊。

精華 FAQ

  • 他在專訪中多次表示，自己現在的重點只有把台北市長做好，並且四年政績端出來爭取連任，從來沒有把2028放進規劃，強調現階段不談總統選舉。

  • 蔣萬安明確說自己是要做台北市市長、做滿這4年，接下來全力拼連任；同時也肯定盧秀燕是值得信賴、能夠承擔重任的人，表達對她的支持。

  • 蔣萬安表示，7月因毒油與食安事件牽涉市政，他必須站出來要求追溯廠商、公布名單，至於議會攻防與反擊，是因議員有不實指控，他認為自己是在理性捍衛市府與同仁。

國民黨 蔣萬安

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