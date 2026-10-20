蔣萬安民調輸沈伯洋17% 魏平政自嘲：沒想到輸得比我還多

今天公布的一份台北市長民調，民進黨參選人沈伯洋支持度大贏國民黨參選人蔣萬安17%。國民黨彰化縣長參選人魏平政覺得意外，他在個人臉書幽默地說：「沒想到蔣萬安輸得比我還多」。記者劉明岩／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 最新民調顯示沈伯洋大幅領先蔣萬安，魏平政則以自嘲方式回應自己在彰化的落後選情，並強調民調未必反映真實支持度。

今天公布的一份台北市長民調 ，民進黨參選人沈伯洋 支持度大贏國民黨參選人蔣萬安 17%。國民黨彰化縣長參選人魏平政覺得意外，他在個人臉書說：「沒想到蔣萬安輸得比我還多」，獲稱許他在艱困選情下，還能保持幽默。

依聯合報民調中心針對彰化縣長選舉的民調結果，民進黨參選人陳素月是32%，國民黨參選人魏平政是16%，相差16個百分點；信民兩岸研究協會今天公布台北市長最新民調，沈伯洋以50.3%支持度，超越現任市長蔣萬安的33.3%，雙方差距達17個百分點。

「沒想到蔣萬安輸得比我還多」，魏平政今天在個人臉書有感而發，表示「我一定要繼續努力，不然我的民調數字，下次可能是負的」，獲得的回應都稱讚他很幽默，很有才。魏平政說，這段文字只是寫給家人看，「自娛娛 人」，怕帶來困擾，隨後他把PO文改為不公開。

魏平政不相信蔣萬安的支持度，會輸給沈伯洋17個百分點，就如同他會輸給陳素月16%一樣，他認為，可能是在寒蟬效應下，藍營支持者轉為隱性，不願表態，而綠營支持者則勇於表態，這並不是真實呈現，要到選舉時才會激發出來。

魏平政說，在聯合報系所做的彰化縣長選舉民調，其實比起之前其他民調，陳素月的支持度是往下掉，而他是往上升，況且還有高達四成二未表態，包括很大比例的藍營、白營及中間選民，所以他一定要繼續努力，贏得最後勝利。

今天公布的一份台北市長民調，民進黨參選人沈伯洋支持度大贏國民黨參選人蔣萬安17%。國民黨彰化縣長參選人魏平政覺得意外，他在個人臉書幽默地說：「沒想到蔣萬安輸得比我還多」。取自魏平政臉書