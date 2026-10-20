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被質疑背稿？蔣萬安回應謝震武：即問即答、沒有局處首長護駕

記者楊正海／台北即時報導
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台北市長蔣萬安今接受年代「新聞面對面」主持人謝震武(左)專訪。圖／取自電視直播畫...
台北市長蔣萬安今接受年代「新聞面對面」主持人謝震武(左)專訪。圖／取自電視直播畫面

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安受訪回應背稿與護駕質疑，強調議會質詢本來就是即問即答，局處首長與市長依業務分工回應不同層次問題。

台北市長蔣萬安今接受年代新聞面對面主持人謝震武專訪，針對所謂「背稿」、問A答B、質詢時有局處首長護駕，蔣萬安說，網友或對手說他背稿，或看字幕機、看大字報，其實在議會質詢，這兩件是不可能同時發生，議員質詢是即問即答，也沒有局處首長護駕。

蔣萬安說，議員質詢問問題，必須即刻做回應、說明，甚至澄清或反擊，有幾次議員問到包括共諜案，他也說民進黨其實現在被偵辦；也包括被問到要不要辯論？他已經回答YES很清楚了，但是反被說反反覆覆，好像沒有回答，還有很多這些例子，包括有民進黨議員問到他的身世或阿公，他當場他做回擊跟回應。

蔣萬安，這些即問即答，其實有影片大家都可以看得很清楚，每天面對很多記者朋友的訪問市政的議題，他盡可能一一做清楚的回應跟說明，種種這些，他覺得就政績的部分，他一定會在接下來這39天，做一個很完整、很清楚，也透過各種管道跟平台，讓市民很清楚了解，他們可能習以為常的一些改變，是他上任當時，就做的一些重要的決定。

謝震武也提問，還有一些人批評，認為跟議員之間的對話，是不是研考會主委殷瑋在後面，給一個平板，這也成「殷瑋答」的一個哏，也有批評者認為，為什麼這些局處首長要在旁邊，是不是保護過度？

蔣萬安指出，不管是在立法院或在台北市議會，很多詢問是針對很細節的部分，局處首長對於業務熟悉，當然就回，對市長來說，是對政策的大方向，以及重要的決策，或議員質詢政策，比如說營養午餐免費，多少經費，接下來要怎麼執行？這些大的政策決策決定，當然由市長來回。

他說，但如果問到很細的部分，技術上面，怎麼樣來執行，怎麼樣跟業者來談相關的食材，如何補助，就讓局處首長，把跟業者溝通的過程、相關的會議，討論的細節，來跟議員回覆，所以本來就是做這樣的一個分工，絕對不是局處首長代為回應。

蔣萬安說，所以沒有所謂局處首長全部上來護駕，就各自業務分工，針對議員詢問的問題，就他們掌握的來針對議員提問回應。

蔣萬安表示，過去他在立法院，對院長總質詢，有些問題，確實院長可能不會知道這麼多細節，那沒有問題，部長上來代為回答，這他都可以接受，這就是理性問政、好好溝通的一個方式，他不會為難院長，一定要了解每一個政策，包括交通、經濟、國防，問到非常細節，他不會的，這本來就是一個常態。

精華 FAQ

  • 他強調議會質詢必須即問即答，不可能同時發生背稿、看字幕機或看大字報的情況，相關畫面與回應都有影片可查，並非外界所說的刻意演出。

  • 蔣萬安表示，面對共諜案、是否辯論、以及被問到身世或阿公等敏感問題時，他都在現場直接回擊或清楚表態，並認為自己已經回答得很明白。

  • 他說市長負責政策方向與重大決策，局處首長則回應細節與執行方式，這是正常分工；若問題涉及技術面或業務內容，就由最熟悉的首長說明。

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