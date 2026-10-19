赴美覓職爭議／清大開校務會議討論校長去留 高為元：尊重

清華大學校長高為元昨出席記者會，被媒體追問去留問題，他表示，尊重每個人的言論自由與看法，請大家關注今天校務會議結果。（記者潘俊宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 高為元赴美覓職爭議延燒，清大校務會議將討論校監會調查案，並面臨院士連署要求辭職與校友捐款暫停的連鎖衝擊。

台灣清華大學校長高為元先前被爆出帶職赴美覓職，引發外界質疑「騎驢找馬」及誠信問題。曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義等人，連署呼籲高為元主動辭職。清大今天舉行校務會議，校務監督委員會將提出意見調查案，高為元昨天被媒體追問此事，他說，尊重每個人的看法。

高為元昨天下午出席清華大學與美國NuCube Energy簽署微型模組化反應器（MMR）合作協議記者會。面對媒體關心，他先是苦笑，未立即回應。

經媒體再三詢問後才表示，十分尊重言論自由，「請大家關注校務會議的結果，至於未來在校務上，我想大家都會努力把事情做好。」至於部分院士無法諒解、連署呼籲引退，他則說，仍尊重每個人的看法。

清大今天舉行校務會議，校務監督委員會將提出意見調查案，針對高為元赴美覓職一事，是否損害清大校譽、影響未來校務治理領導等，若提案通過後，將透過校務資訊系統，針對教師、職員、學生與校友4族群，進行為期2周匿名抽樣調查。

據了解，目前除校監會提出的調查案，清大校務會議排定議程中，並無其他與高為元相關議案；至於現場是否有臨時動議？視會議進行程序而定。

今年8月，高為元被爆出5月通過續任清大校長僅3天，即赴美參加夏威夷大學校長遴選決選，引發外界質疑「騎驢找馬」及誠信問題。他雖於9月10日召開說明會道歉，仍未平息怒火。曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義、香港科技大學前校長史維等10多位院士，月前共同發起連署，呼籲高為元主動辭職引退，梁賡義強調，誠信是大學校長不可妥協的核心價值。

高為元去留風波延燒至今，衝擊似乎還在擴大，昨天又傳出有校友停止1筆為數不小的捐款，退休教授李敏表示，雖然他已自清大退休，但這筆捐款合約當初由他在任內經手，因此可以證實，捐款確定已暫停，至於何時會恢復，還待校方與捐款人雙方循機制討論。

依據清大組織規程，校長除任期屆滿或自請辭職，因重大事由，校長同意權人（全校教授與副教授）1/3以上連署，向校監會提出「去職案」事由與說明，校監會15日內完成連署審查，經校長同意權人不記名投票，達2分之以以上同意，即通過去職案，報請教育部解聘。