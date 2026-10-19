談選情破圈 沈伯洋曝：「孤獨、夜間安全」政策吸引不投票選民

民進黨北市長參選人沈伯洋今中午接受媒體人黃光芹專訪。圖／擷取自網路

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋分析北市選情指出，孤獨、女性夜間安全等政策比傳統議題更能破圈，吸引平時不關心政治的人投票，並以人流串聯兩松帶動京華城商圈發展。

民進黨 北市長參選人沈伯洋 今接受媒體人黃光芹專訪，被問及選情如何破圈、京華城商圈等議題。他觀察，有別以往交通、衛生議題，大家更關注孤獨、女性夜間走路等政策，因為談政策願意出來投票 ；另外他也以「兩松」透過引導人流來促成京華城商圈發展。

當被問到是否有感受到破圈，沈伯洋說，感受最深的是國中同學，他們平常比較少關心政治，但因為這次不是認識他，而是透過很多件事情傳來傳去，促使他們想要出來投票。幾天前去士林夜市時也有遇到類似樣子的人，這當中有很多各式各樣原因，像是聽到他去Podcast談到孤獨、談女性走路安全政策而有感，不是原先認為的交通、衛生等議題。

他分享，昨天車隊掃街時，有位曾參與活動的中山大同區的媽媽，也是聽到住宅問題講到心坎，所以願意再參加第二次。當然也有一些是看到國民黨抹黑社區發毒品，醫療人員氣到要出來投票。「但感受強烈的是很多人是因為政策、和政黨沒有關係。」

另外，主持人黃光芹也問，2022年時北市長參選人黃珊珊的票源流向。沈伯洋分析，覺得當時投給黃珊珊的朋友，和民眾黨支持者不一定完全重疊，當年可能是民眾黨支持者也投給黃珊珊，但現在不一定是民眾黨支持者。

沈伯洋說，當時會投給黃珊珊，覺得藍綠政見不喜歡、想脫離藍綠等，各種各樣理由，「但是都願意出門投票」表示也非常可能會出來投票，關心政治的人。

此外，被問到若當市長，京華城當今遇到官司，周邊的商圈如何發展？沈伯洋說，由於官司的關係可能會卡一陣子，但是應該要告訴市民大概要多久時間活化，可能是遇到7到8年等，至少要讓市民知道這幾年時間能先做什麼，同時也提出，松菸大巨蛋和松山「兩松」的人流匯聚。

他說，這是一個大型的延伸商圈概念，要怎麼把人流引導京華城那邊，需要的不只有周邊發展計畫，以及動線，人流引導過去才會有商圈。