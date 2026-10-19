談對手沈伯洋 蔣萬安：改變立場不可恥 須檢驗言行是否一致

台北市長蔣萬安今接受媒體人趙少康「少康戰情室」專訪，晚間8時播出。圖／TVBS「少康戰情室」製作單位提供

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安受訪時表示，候選人應受檢驗的是主張與言行一致性，並點名沈伯洋在減害政策上立場反覆；面對民調拉近與選戰白熱化，他強調以4年市政成績回應攻防。

首都選戰白熱化，市長蔣萬安 今天接受媒體人趙少康 「少康戰情室」專訪，晚間8時播出。近幾個月與綠營對手沈伯洋 的民調持續拉近，蔣萬安肯定沈的口才很好，也欣賞他對於認知作戰的專業，自己跟對手不一樣的是，對手可以24小時參與選戰的活動、造勢、節目專訪等。

趙少康問到擔任台北市長最重要的品德或條件是什麼？蔣萬安說，選民要檢驗2件事，一是他的主張，二是過去的言行。對市政議題的政見、怎麼擘畫、怎麼解決市民的問題，對手不熟悉產業稱「要廊什麼帶」，也不了解地方特色、屬性，例如要在條通設車架等，自己是紮紮實實的政績、經得起檢驗，很顯然他並沒有很清楚、了解。

蔣萬安指出，檢驗一個政治人物很重要是他的言行是否一致，改變立場並不可恥。他點名沈伯洋，明明主張在社區設立中心發放毒品跟針頭，但當被質疑，他的第一反應是怎麼可以汙名化減害政策，拿美沙冬療法當一個擋箭牌。透過這樣的方式誤導民眾，他真的是認知作戰的專家，「民眾應該要睜大眼睛，好好的用一個標準來檢驗候選人。」

不過，蔣萬安、沈伯洋民調差距從最初的近30%，如今已縮短至8%，原因為何？蔣萬安表示，各項調查都會很審慎看待。平時沒選舉，市民對於各項施政建設有感，那時都有60%、甚至施政滿意度到70%；但現在因為選舉到了，尤其進入白熱化階段，各陣營支持者非常熱情、開始很多攻防，各種因素會造成民調拉近。

蔣萬安說，進入選戰非常激烈的狀況，就會有各種貼標籤、不實謠言或負面攻擊，他當然是全力澄清、駁斥，撕掉負面標籤、破除不實謠言破除，這是接下來選戰必須要做的事，也希望支持者能幫多宣傳，破除這些負面、惡意的攻擊跟標籤。

蔣萬安不諱言，自己跟對手不一樣的是，對手可以24小時參與選戰的活動、造勢、節目專訪等，但他還是必須參與各項市政規畫、參與會議。現在對手各項選戰活動、造勢等，確實帶動很多支持者的熱情，讓選戰非常激烈，從民調數字也看得出來。

蔣萬安說，這次面對全黨打一人、國家資源全放在台北市長選舉，他確實面對非常嚴峻的考驗跟挑戰，必須做好各項準備，包括現在要抓回選戰節奏、人事安排、接受各項訪問，透過多元平台和管道讓市民很清楚了解這4年紮紮實實的施政成績。

提問人錢怡君問及，民調一直追到現在，沈伯洋有可以欣賞的地方？蔣萬安認為，沈伯洋過去是補教業名師，對很多議題可以侃侃而談、發表意見，他的口才很好、確實令人欣賞；另一方面也欣賞他對於認知作戰的專業，不管假訊息、假新聞，怎樣影響民眾的認知，他確實非常熟悉。