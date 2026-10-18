16艘中船今「多點齊發侵擾」台海巡署驅離予以譴責

中國今派海警船、科研船、漁船等16艘船舶針對台花蓮東方、屏東南方、高雄西南外海及東沙周邊海域「多點齊發侵擾」，台海巡署獲悉後派船監控並驅離。(圖／台海巡署提供)

AI摘要 文章摘要整理： 中國今以海警船、科研船與漁船等16艘船舶在台灣多處海域進行侵擾，海巡署立即監控驅離並嚴厲譴責，強調將全天候守護主權與安全。

中國今派海警船、科研船、漁船等16艘船舶針對台灣花蓮東方、屏東南方、高雄西南外海及東沙周邊海域「多點齊發侵擾」，台海巡署獲悉後派船監控並驅離，強調將堅定捍衛國家主權，並對中方予以嚴厲譴責。

台海巡署表示，中「探索三號」科研船航入台花蓮東方限制水域，台東海巡隊巡防艇前推廣播驅離；中「北調996」科研船凌晨航入台屏東鵝鑾鼻西南方水域，恆春海巡隊巡防艇前推連續廣播警告12次，強勢迫使對方轉向航出限制水域。

今早11時許，台灣籍「萬發誠11」漁船在高雄港西南方海域遭中「海洋地質8」科研船及鐵殼漁船等干擾作業，海巡「屏東艦」獲報趕抵現場護衛；中國海警「3301」、「3303」船隻對東沙周邊海域「繞島對開」，挑釁意味十足，海巡「旗津艦」、「台中艦」獲報前往現場，近迫並航監控，並廣播驅離，中午12時許將海警船全數驅離限制水域外。

台海巡署指出，中國以海警船、科研船、漁船等16搜船舶對台限制水域實施多點齊發侵擾，企圖以「假執法、真擴權」手段片面改變台海現狀，製造管轄權假象，只會造成台人民反感，海巡署予以最嚴厲譴責。

台海巡署表示，面對威權擴張與持續進逼的侵擾，海巡署將全天候維持高強度監控作業及勤務部署，堅定捍衛國家主權，守護台灣自由民主制度，確保國人生命財產安全。

中國今派海警船、科研船、漁船等16艘船舶針對台花蓮東方、屏東南方、高雄西南外海及東沙周邊海域「多點齊發侵擾」，台海巡署獲悉後派船監控並驅離。(圖／台海巡署提供)