我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓中城地鐵爆槍擊 男子胸部中彈亡 嫌犯蒙面逃逸

法示威演變成暴力衝突 縱火破壞頻傳逾400人被捕

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

記者趙容萱／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立。圖／台中市政府提供
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立。圖／台中市政府提供

AI摘要

文章摘要整理：

台中成立稀有姓氏文化交流協會，令狐榮達指出全台稀有姓氏多達1625個，將推動宗親聯誼、溯源尋根與家族文化保存。

中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立，首任理事長、前台中市副事長令狐榮達說，全台稀有姓氏有1625個，僅占3.38%人口，其中姓「益」、「第五」屈指可數，最多人問他「跟笑傲江湖令狐沖什麼關係？」

該協會經內政部核准設立，今在台中林皇宮舉辦成立大會，全台60多名會員齊聚一堂，最遠還有一對井姓兄妹從美國返台赴會，共同選出首屆理監事及理事長，由令狐榮達出任首任理事長。

台中市長盧秀燕出席表示，稀有姓氏如同鑽石般珍貴，成立交流協會格外具有意義，為散居各地的宗親們搭起聯誼感情的橋梁，期盼協會未來肩負起溯源尋根、保存發揚與聯誼感情三大任務，市府也會做堅強後盾，並鼓勵大家「生產報國」，讓珍貴姓氏薪火相傳、源遠流長。

令狐榮達分享，他的姓氏稀有，兒時常被老師關注，因此不敢做壞事，成年對姓氏文化深感興趣，承續去年底他在台中發起「稀有姓氏奇緣初遇」活動，籌設中華稀有姓氏文化交流協會，每個稀有姓氏都是一段歷史，源遠流長，都是很珍貴歷史、難得情誼，未來凝聚心力，推廣及保存家族文化、家譜等。

令狐榮達指出，他研究稀有姓氏，愈研究愈有有趣，經查全台有1725個姓氏，其中前100個姓氏占96.62%人口，其餘1625個姓氏僅占3.38%人口。以他的姓氏「令狐」為例，排名925名，還贏過700多個姓氏，姓「益」、「第五」、都是屈指可數，「車」、「井」、「諸葛」也都是稀有姓氏。

民政局長吳世瑋表示，台灣姓氏文化豐富多元，都有獨一無二的歷史故事，協會為稀有姓氏宗親建立交流與互助平台，守護珍貴文化資產；活動發起人之一的台中市河南同鄉會前理事長麻高霖分享，「麻」姓全台約100多人，他的國中同學姓「別」，其他同學笑稱，兩人是「別找麻煩」組合。

中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立，市長盧秀燕（右三）與會，左三為首任理事長令...
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立，市長盧秀燕（右三）與會，左三為首任理事長令狐榮達。圖／台中市政府提供

中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立，市長盧秀燕（右三）與會，左三為首任理事長令...
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立，市長盧秀燕（右三）與會，左三為首任理事長令狐榮達。圖／台中市政府提供

精華 FAQ

  • 協會經內政部核准後，於台中林皇宮舉辦成立大會，並由前台中市副市長令狐榮達出任首任理事長，集結全台60多名會員共同見證。

  • 他認為每個稀有姓氏都是一段歷史，具有珍貴的家族脈絡與宗親情誼，因此希望透過協會凝聚力量，推廣家譜保存、溯源尋根與聯誼互助。

  • 令狐榮達指出，全台共有1725個姓氏，前100大姓占96.62%人口，其餘1625個姓氏僅占3.38%。文中並提到益、第5、車、井、諸葛等都屬稀有姓氏。

內政部 盧秀燕

上一則

台灣東拓 在墨西哥雇7.5萬員工 去年雙邊貿易額創高

延伸閱讀

防DNA外流？妻親自幫3兒剪髮 蔣萬安回應網路質疑：匪夷所思

防DNA外流？妻親自幫3兒剪髮 蔣萬安回應網路質疑：匪夷所思
我的英文名字叫Lily

我的英文名字叫Lily
「白宮最短命發言人」扎卡里亞是不是律師？lawyer、attorney大不同

「白宮最短命發言人」扎卡里亞是不是律師？lawyer、attorney大不同
張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

熱門新聞

立委馬文君指出，國軍志願役編現比截至今年6月底僅76.62%，多類第一線戰鬥部隊仍未達八成，呼籲國防部正視缺員及留才問題。(本報資料照片)

賠錢也要走 台軍人退伍潮暴增20倍 志願役編現比不到8成

2026-10-09 23:00
一名貴婦指控餐廳服務生將紅酒滴到她的名牌包上，要求賠償。（圖／AI生成）

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

2026-10-12 20:27
中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民自行發想國慶表演節目，找人把自己扛在肩上，還打算變裝登場，遭外交部否決。（圖／民眾提供）

雙十扛轎彩排畫面惹議 台駐馬紹爾大使閃辭

2026-10-13 21:28
對於沈伯洋父親企業遭中國制裁，陸委會副主委梁文傑15日認為兩邊觀念完全不一樣，沈父公司是在幫中國賺錢。（記者廖士鋒／攝影）

沈伯洋父親公司再被北京制裁 梁文傑：沈父是幫中國廠商賺錢

2026-10-15 13:41
民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間赴復興口夜市掃街受訪。(記者林佳彣／攝影)

韓國瑜國慶脫稿批賴卓 沈伯洋：韓院長還是一樣妙語如珠

2026-10-10 13:24
中廣董事長趙少康（左）14日邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋（右），上他自己的廣播節目「趙少康時間」，一開始趙少康就拿著聯合報的報導來詢問沈伯洋相關爭議。聯合報系資料照

訪沈伯洋遭開除黨籍 趙少康：媒體須公平、不在意黨處置

2026-10-16 12:47

超人氣

更多 >
華女15歲來美 大學經營乾洗店 今成AI教母資料庫賣出82億

華女15歲來美 大學經營乾洗店 今成AI教母資料庫賣出82億
拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我
郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失
住加州20年後搬到南卡「生活變了」 華人揭移居原因

住加州20年後搬到南卡「生活變了」 華人揭移居原因
白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台

白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台