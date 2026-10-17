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台灣東拓 在墨西哥雇7.5萬員工 去年雙邊貿易額創高

編譯吳孟真／綜合外電
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墨西哥美僑協會（AmSoc）會長魯賓（Larry Rubin）。（路透）
墨西哥美僑協會（AmSoc）會長魯賓（Larry Rubin）。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

台灣與墨西哥貿易去年創482億美元新高，台企在墨雇用7.5萬人，雙方因AI與製造供應鏈需求升溫而加深合作。

台灣和墨西哥雙邊貿易快速升溫，去年貿易額達創紀錄的482億美元，台灣也一口氣躍升四名，成為墨國第三大貿易夥伴，反映人工智慧（AI）基礎設施帶動半導體與硬體需求升溫，雙方供應鏈連結也日益深化。

墨西哥商業新聞報導，台灣企業目前在墨西哥創造約7.5萬個直接就業機會，營運約300座設施。台商擴大在墨布局，也與該國強化本土生產力、透過聯邦政府經濟發展策略「墨西哥計畫」（Plan México）吸引投資的方向一致。

對墨西哥而言，台灣是進入在半導體、電子及先進製造領域占有重要地位的科技生態系的途徑；對台灣來說，墨西哥則具備連結美國市場與區域生產網絡的工業平台。

墨西哥美僑協會（AmSoc）會長魯賓（Larry Rubin）以鴻海在奇瓦瓦州（Chihuahua）的營運為例表示，深化兩國商業關係，有助增加投資機會並鞏固區域供應鏈。AmSoc也重申其對民主價值、經濟自由與自由市場的承諾，表示這些都是與台灣共同秉持的理念。

駐墨西哥台北經濟文化辦事處大使徐韶慧則強調，深化台灣、墨西哥與美國之間的經濟與科技合作，將帶來更多發展機會，也有助墨國擴大工業能力，並提升該國在區域及全球生產網絡中的參與程度。

今年4月，一支由24家台灣企業組成的貿易訪問團赴墨西哥考察，鎖定汽車零組件、機械、科技、電動機車及硬體等領域。這些產業可望為台灣企業與墨西哥製造商開拓更多合作管道，但墨國企業是否能進一步融入台商的北美供應網絡，將取決於前者提供的產品或服務，能否符合國際品質標準。

另外，創紀錄的雙邊貿易與就業，也不必然代表墨西哥本土產業發展同步深化。這些投資能否進一步帶動當地供應鏈、技術人才、工程能力及工業服務發展，將是決定其長期經濟效益的關鍵。

台墨雙邊貿易升溫，除了電子組裝外，台商可望在墨西哥拓展工業機械、自動化、技術服務...
台墨雙邊貿易升溫，除了電子組裝外，台商可望在墨西哥拓展工業機械、自動化、技術服務及先進生產系統等領域的布局。（路透）

精華 FAQ

  • 去年雙邊貿易額達482億美元，創下歷史新高；台灣的排名也一口氣上升4名，成為墨西哥第三大貿易夥伴，顯示雙邊經貿往來明顯升溫。

  • 根據報導，台灣企業目前在墨西哥創造約7.5萬個直接就業機會，並營運約300座設施，顯示台商在當地的布局已相當廣泛。

  • 合作有助台灣連結美國市場，也讓墨西哥接觸半導體與先進製造生態系；但要真正帶動本土產業，仍須看能否培養供應鏈、技術人才與工程能力。

聯邦政府 墨西哥 供應鏈

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