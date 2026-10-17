我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華男涉收錢假結婚助辦綠卡 還要對方買便宜假鑽戒

AI熱潮當頭 Anthropic創辦人：美國GDP可能大增

沈伯洋稱「矽谷舊思維」蔣競辦酸：為打擊蔣萬安盡顯無知

記者楊正海／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市長蔣萬安提「首都科技廊帶」的施政願景，民進黨台北市長參選人沈伯洋回應「視訊...
台北市長蔣萬安提「首都科技廊帶」的施政願景，民進黨台北市長參選人沈伯洋回應「視訊開會就好」、「科技廊帶是要廊什麼帶？」。(本報系資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

沈伯洋質疑台北科技廊帶與矽谷思維後，蔣萬安競辦反批他誤解產業與市政概念，並主張AI產業廊帶其實符合創新街區想像。

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前替黨籍北市議員參選人站台時，質疑台北科技廊帶「到底要串連什麼」，並稱矽谷是「舊思維」。蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰質疑，沈伯洋為了打擊蔣萬安提出的政見，盡顯對市政與產業面的無知。

楊沛緰指出，沈委員為了反對蔣萬安，竟連矽谷都說成「舊思維」，這次問「廊什麼帶」，下次沈委員是不是要問「矽什麼谷、竹什麼科」？

楊沛緰指出，沈伯洋只會掉書袋，搬出「Innovation District」（創新街區）概念，然而，根據華府智庫布魯金斯研究院2014年對創新街區的報告中，就定義創新街區是在地理上緊密相連、便於大眾運輸抵達且技術高度連網的區域，由頂尖研究機構、龍頭企業與新創孵化器聚集，並融合了辦公、住宅與商業零售等混合機能的城市空間，這個概念與蔣萬安市長所提出的AI產業廊帶完全相符，沈伯洋卻完全不知。

楊沛緰表示，沈伯洋為了打擊蔣萬安提出的政見，繼上次先把產業串聯簡化成視訊開會，接著把科技廊帶理解成樹蔭步道後，如今又把矽谷說成是舊思維，盡顯對市政與產業面的無知。既然沈委員日前自己都說「自己不懂，他們超懂」，就應該多向專業請益、把功課補齊，「讓懂產業、積極布局AI的蔣市長繼續帶領台北向前，也請沈委員先回家補課。」

精華 FAQ

  • 沈伯洋替北市議員參選人站台時，質疑台北科技廊帶「到底要串連什麼」，還把矽谷形容為「舊思維」，引來蔣萬安競辦強烈回應。

  • 蔣辦發言人楊沛緰表示，沈伯洋為了打擊蔣萬安提出的政見，卻連產業與市政脈絡都不熟，批評他對台北發展方向與科技布局顯得無知。

  • 蔣辦引用布魯金斯研究院對Innovation District的定義，指其為交通可達、技術連網、產學研與新創聚集的城市空間，認為這與蔣萬安提出的AI產業廊帶相符。

沈伯洋 矽谷 蔣萬安

上一則

高醫心臟科名醫趕回救人 卻撞路邊竄出橘貓 摔車重傷不治

延伸閱讀

重磅快評／沈為打蔣變無知？ 綠大咖恐受傷錯愕

重磅快評／沈為打蔣變無知？ 綠大咖恐受傷錯愕
沈伯洋問「廊什麼帶」 藍嗆：打臉黃仁勳？

沈伯洋問「廊什麼帶」 藍嗆：打臉黃仁勳？
沈伯洋：樹木阻隔「條通」撕負面標籤 蔣萬安：不能只憑想像

沈伯洋：樹木阻隔「條通」撕負面標籤 蔣萬安：不能只憑想像
蔣萬安、沈伯洋電視辯論會 場次日期無共識

蔣萬安、沈伯洋電視辯論會 場次日期無共識

熱門新聞

立委馬文君指出，國軍志願役編現比截至今年6月底僅76.62%，多類第一線戰鬥部隊仍未達八成，呼籲國防部正視缺員及留才問題。(本報資料照片)

賠錢也要走 台軍人退伍潮暴增20倍 志願役編現比不到8成

2026-10-09 23:00
一名貴婦指控餐廳服務生將紅酒滴到她的名牌包上，要求賠償。（圖／AI生成）

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

2026-10-12 20:27
中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民自行發想國慶表演節目，找人把自己扛在肩上，還打算變裝登場，遭外交部否決。（圖／民眾提供）

雙十扛轎彩排畫面惹議 台駐馬紹爾大使閃辭

2026-10-13 21:28
對於沈伯洋父親企業遭中國制裁，陸委會副主委梁文傑15日認為兩邊觀念完全不一樣，沈父公司是在幫中國賺錢。（記者廖士鋒／攝影）

沈伯洋父親公司再被北京制裁 梁文傑：沈父是幫中國廠商賺錢

2026-10-15 13:41
民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間赴復興口夜市掃街受訪。(記者林佳彣／攝影)

韓國瑜國慶脫稿批賴卓 沈伯洋：韓院長還是一樣妙語如珠

2026-10-10 13:24
中廣董事長趙少康（左）14日邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋（右），上他自己的廣播節目「趙少康時間」，一開始趙少康就拿著聯合報的報導來詢問沈伯洋相關爭議。聯合報系資料照

訪沈伯洋遭開除黨籍 趙少康：媒體須公平、不在意黨處置

2026-10-16 12:47

超人氣

更多 >
華女15歲來美 大學經營乾洗店 今成AI教母資料庫賣出82億

華女15歲來美 大學經營乾洗店 今成AI教母資料庫賣出82億
上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮
哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」
拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我
每月替多客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工

每月替多客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工