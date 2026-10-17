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高醫心臟科名醫趕回救人 卻撞路邊竄出橘貓 摔車重傷不治

記者巫鴻瑋／高雄即時報導
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高醫心臟科名醫趕回醫院救人途中，不幸撞上路旁衝出小貓而摔車身亡。記者巫鴻瑋／翻攝
高醫心臟科名醫趕回醫院救人途中，不幸撞上路旁衝出小貓而摔車身亡。記者巫鴻瑋／翻攝

AI摘要

文章摘要整理：

高醫心臟科名醫朱志生15日晚間騎車返院途中，因閃避突然竄出的橘貓摔車重傷，送醫急救一天後仍不幸身亡，震驚醫界。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院心臟血管內科名醫朱志生，15日晚間騎機車行經鼓山區博愛一路巷道時，因突有一隻橘貓自路旁竄出，朱男閃避不及發生碰撞後摔車倒地，當時他正急忙趕回醫院進行心導管搶救工作，沒想到救人途中竟發生致命意外，送醫搶救一天後仍於昨天下午不治，噩耗傳出後震驚醫界。

鼓山警分局龍華派出所於15日晚間6時許接獲報案，指博愛一路433巷一帶發生交通事故，經調查發現，55歲的朱醫師當時騎乘機車沿該巷道由西向東行駛，途中有隻貓突然衝出路面，朱男閃避不及發生碰撞後重摔在地。

警消到場時發現朱醫師頭部及肢體受傷、意識不清，緊急送往高醫急救，但經醫療團隊全力搶救後，仍於昨天下午1時27分宣告不治，警方已依規定完成現場測繪，並報請高雄地檢署相驗以釐清確切死因。

據同仁與友人透露，朱志生事發當晚原本正要趕回醫院處理急診病患的心導管醫療工作，未料在趕往醫院途中遭遇變故。

朱志生的雄中老同學、同為醫師的友人也在臉書發文痛悼，指朱志生多年來蛻變為守護無數病患心跳的心臟科專家，是大家最信賴的後盾，而為了閃避小貓發生意外，正展現了他一直以來的善良與柔軟，只可惜這份溫柔換來的代價令人心碎，「高醫同仁已經為你盡了最大的努力，現在你不痛了，所有的疲憊也都放下了」。

高醫心臟科名醫趕回醫院救人途中，不幸撞上路旁衝出小貓而摔車身亡。記者巫鴻瑋／翻攝
高醫心臟科名醫趕回醫院救人途中，不幸撞上路旁衝出小貓而摔車身亡。記者巫鴻瑋／翻攝

精華 FAQ

  • 他15日晚間騎機車行經鼓山區博愛一路巷道時，突然有一隻橘貓竄出路面，朱志生閃避不及發生碰撞後摔車倒地，因而造成嚴重傷勢。

  • 據同仁與友人表示，他當晚原本正趕回高醫處理急診病患的心導管醫療工作，屬於緊急救援行程，沒想到途中卻遭遇意外，最終釀成悲劇。

  • 警消到場後立即將意識不清的朱醫師送往高醫搶救，警方則完成現場測繪並報請高雄地檢署相驗，以進一步釐清事故經過與確切死因。

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