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開除風暴解除 趙少康：李乾龍把對方罵一頓 蔣萬安也聲援

記者楊正海／台北即時報導
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資深媒體人趙少康(左)參加市議員李明賢競總成立活動，與黨秘書長李乾龍有說有笑。(...
資深媒體人趙少康(左)參加市議員李明賢競總成立活動，與黨秘書長李乾龍有說有笑。(記者楊正海／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

趙少康表示，黨秘書長李乾龍已致電安撫並痛斥連署者，蔣萬安與張善政也公開聲援；他批評開除提案不智，恐傷害國民黨團結與選情。

國民黨中央委員江永雄發起連署開除中廣前董事長趙少康黨籍，趙少康昨透露，黨秘書長李乾龍有打給他，要他不要生氣，大家有機會吃個飯，並說把對方罵了一頓；趙也強調，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政都聲援，蔣萬安今早還有line往來，他針對選舉給蔣些建議。

國民黨議員李明賢今天辦競總成立大會，許多藍營大咖加持，趙少康前來時，蔣萬安正好助講完，兩人在台下相擁、緊握雙手，蔣萬安說，「一直以來趙大哥是最支持我的」，趙少康也喊「加油、加油」。李乾龍也與趙少康坐在台下，互動頻繁，有說有笑。

李乾龍說，國民黨最重要是團結，這是少數人意見，只有江先生個人意見，已經有跟江溝通過了，「黨內最需要團結，也打給趙少康為團結國民黨來努力」。

台北市議員游淑慧今早受訪指出，自己是國民黨中央委員，但並沒有看到任何人要連署開除趙少康黨籍。趙少康說，可能其他的中央委員覺得這個提案很荒謬，所以可能沒有去連署。李乾龍也打了兩、三次電話給他，已經把連署的人罵一頓，國民黨中央這種態度是對的。

針對張善政、蔣萬安有來聲援，趙少康說，張善政昨天在臉書也寫很長一篇文來聲援自己，只要稍微有一點腦筋，稍微有一點智慧，都可以判斷得出來，這種舉動是不智的，對國民黨的團結不利，對候選人也不利，不了解這種動作到底是要做什麼？是要害這些候選人？是要害國民黨嗎？真的要自制，適可而止。

江永雄被起底在中國經商，曾在微信祝賀中國77年國慶，趙少康指出，他不知道背後是不是有什麼力量，不隨便揣測，反正就是台灣內部的選舉，不管是美國、中國，任何海外的勢力，都不要想要影響，台灣選民有智慧、有能力來選擇自己喜歡的候選人，想干涉台灣的選舉，結果是適得其反。

台北市長蔣萬安(前右)也與中廣前董事長趙少康相擁及握手。(圖／讀者提供)
台北市長蔣萬安(前右)也與中廣前董事長趙少康相擁及握手。(圖／讀者提供)

精華 FAQ

  • 趙少康表示，李乾龍不僅多次致電安撫，還把連署的人罵了一頓，認為這是正確作法。他也指出，國民黨中央應以團結為先，避免少數人的提案擴大成黨內紛爭。

  • 趙少康指出，蔣萬安與張善政都出面聲援他，蔣萬安還在活動現場與他相擁、握手，並持續以LINE互動；張善政則在臉書寫長文力挺，顯示藍營地方首長對他的支持。

  • 趙少康認為，發動開除黨籍的舉動非常不智，會傷害國民黨團結，也不利候選人選情。他並強調台灣內部選舉不該受美國或中國大陸等海外勢力影響。

趙少康 蔣萬安 張善政

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