陸生PO照「拿下賴清德」遭驅逐 移民署指：問題在這

大陸籍王姓交換生，透過抖音帳號發文，PO出手捏賴清德總統的錯位照片，寫下「小小賴清德拿下」，被移民署驅逐出境。（圖／取自Threads）

AI摘要 文章摘要整理： 台大陸籍交換生因在社群發文並搭配統一、消滅台灣主權等字句，遭移民署認定不當，廢止入境許可後驅逐出境並管制5年。

在台大陸籍王姓交換生，日前透過抖音 帳號「19歲鼓手想打ad」發文，PO手捏賴清德 總統的錯位照片，並寫下「小小賴清德拿下」、「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」、「不認同任何講話內容，堅決反對一切台獨勢力」，並標籤「兩岸統一」、「台灣是中國不可分割一部分」、「台灣是中國的」、「堅持一個中國原則」等字句，網友不滿主權被挑戰，截圖向陸委會檢舉，王男刪文致歉，但前晚移民署會商教育部 及陸委會意見，廢止王男入境許可並驅逐出境，昨送返上海。

陸委會未有評論；海基會秘書長羅文嘉表示，尊重主管機關，希望勿因一件案例影響陸生交換來台。

移民署指，王男在網路社群發布總統出席「台灣橋樑計畫」閉幕式側錄影片，標註主張消滅台灣主權文字，行為違背對等尊嚴原則引發社會紛擾，已廢止王男入境許可。

移民署指出，「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」第12條，中國大陸人士經許可來台期間，若從事違背對等尊嚴原則之不當行為，得廢止其許可。針對王男之不當行為，除廢止入境許可驅逐出境，並管制五年內不予許可申請來台。

移民署強調，台灣是民主自由及多元開放社會，尊重不同意見及正常交流，大陸人士來台仍應遵守台灣法令規範，維護正常有序交流。

該生雖然事後將文章下架，並發表道歉聲明，澄清沒有人身傷害的計畫。

據轉述，王男接到廢止入境許可非常難過，在老師的陪同下，前往移民署台北市專勤隊簽收處分書，期間還不時向專勤隊員吐苦水，強調看到賴清德覺得很可愛，當下也有拿玩偶跟賴總統合照，以為台灣有一定的言論自由才這樣做。

昨日消息宣布前，羅文嘉先在海基會例行背景說明會上指出，有主動跟台大連絡關心陸生，海基會歡迎陸生來台灣交換的政策跟想法不變，也希望不要造成影響，仍然歡迎對岸年輕朋友透過交換更加認識台灣的自由民主制度和生活方式。

記者問，案件海基會偏向何種處理方式？羅文嘉表示，現在已經10月了，這位陸生「如果自己願意順利的繼續留在台灣，把他原計畫的行程完成，我覺得當然是尊重每個人選擇」。海基會基本上還是尊重學生。

台大表示，該生為國際姊妹校交換生，已由校方陪同接受機關詢問並提供協助，該生已於昨日離境。

台大也重申，一向重視言論自由，致力於維護開放、多元及相互尊重的校園環境。對於公共政策及政府施政不同意見與批評，均予以尊重，也認為理性討論與意見交流是民主社會的重要基礎。此次政府依規執法，台大予以尊重，希望經過此事，學生更能理解言論自由的行使仍應兼顧對他人的尊重。

王姓男大生（中）涉嫌違反台灣法規，16日晚遭決議廢止入境許可，今天在移民署台北市專勤隊人員的配同下搭機離台。（記者翁至成／翻攝）