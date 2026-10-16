中國迫害一貫道 海基會籲台人暫勿赴中

海基會祕書長羅文嘉16日喊話，一貫道信眾不要前往中國進行任何的旅遊或工作，或者是宗教的活動。記者廖士鋒／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 海基會表示，中共對一貫道的迫害已從短期赴中者擴大到長期居住工作的台灣人，呼籲信眾暫勿前往中國，以免遭逮捕或判刑。

海基會祕書長羅文嘉16日提醒台灣一貫道的信眾，不要前往中國進行任何的旅遊或工作，或者是宗教的活動。

羅文嘉在海基會今天例行背景說明會上表示，7月份、6月份、5月份到4月份，連續4個月的案例，呈現中共 對於一貫道的迫害已經從台灣的國人前往短期旅遊或是交流，改為針對長期在中國經商工作或生活的台灣籍人士。

他指出，如果台灣的朋友有家人或者認識的朋友，目前在中國工作已經很多年了，「你知道他的一貫道信之後，請你趕快主動通知他，讓他們結束在大陸的生活和工作，趕快回來」。

他說今年4月份有一位在福建已經領有居住證的國人因為一貫道被逮捕。5月份東莞有一位長期工作者被逮捕，6月份在深圳一位台商工作很多年被逮捕。7月份在福建漳州有一位台灣退休之後去生活和居住也被逮捕。

媒體詢問下，羅文嘉說上述四件有一件他曾講過，其他幾位都是沒披露過。他說這幾例前為止沒有一個被放回來。至於是否被虐待？他說目前沒有這樣的訊息。

至於上述4個案例，被帶走原因體原因是因為他們在大陸有從事一貫道相關的宗教活動，還有他們沒從事活動，只是信仰就被抓了？就此羅文嘉回應，研判不涉及其他的政治案件，或其他刑事案件，海基會就把它歸類為這個是宗教案件。

他說，過去這兩年的案例，有些是有去跟道親交流，但是有很多案例，基本上只是自己在家裡的單純信仰，或是拜佛，所以「未必是你沒有從事宗教宣傳行為，就表示你是安全的」。他並透露，先前披露一貫道三位長者被捕，後來都被判刑了2~3年不等，有一位現在還在牢裡頭還沒放出來。