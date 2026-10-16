魏哲家自曝用ChatGPT修飾寫序 鼓勵多用AI 台積電受惠

鰭式電晶體之父胡正明（右）16日舉行新書發表會，台積電董事長魏哲家（左）出席活動。記者葉信菉／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 魏哲家出席胡正明新書發表會時，分享自己用ChatGPT修飾序文並鼓勵多用AI，另有外資看好AI需求與擴產前景，大幅調升台積電目標價。

台積電 董事長暨總裁魏哲家 16日出席台積電前技術長胡正明「拿出辦法來」新書發表會，魏哲家在致詞時幽默指出，為了替新書寫序，他使用ChatGPT 修飾草稿，發現相當好用。他鼓勵眾人，要多用人工智慧（AI），Token愈用愈多，就愈會用到台積電的晶片。

胡正明是中研院院士，過去曾領導團隊開發鰭式電晶體（FinFET），化解晶片過熱危機，幫助半導體產業突破技術瓶頸、延續產業進步動能。

台積電創辦人張忠謀於2001年為胡正明設置該公司技術長一職，「拿出辦法來」原是張忠謀送給胡正明一塊水晶牌上的題字。胡正明在書中透露，當時張忠謀交給他兩道長期課題，第一是將台積電從技術追隨者變成技術領先者，第二是讓台積電在智慧財產權上的收支達到平衡。

魏哲家致詞時展現幽默本色，他說這幾天為了準備法說會，相當緊張，怕股價下跌，結果真的跌了，心緒頗受影響。

他繼續說，這次為了幫胡正明新書寫序，先擬草稿。看到書名，自己嚇了一大跳，壓力頓時排山倒海而來。因為「我也拿到一模一樣的水晶牌：拿出辦法來」，當你老闆叫你拿出辦法，表示你沒有辦法。

他接著一一點名台下的昔日同僚，大家都拿過一樣的水晶牌，自嘲說：「我們這幾個都是沒有辦法的人。」

魏哲家說，他本來打算為這本新書寫1篇很長的序，請秘書幫忙打字，結果被拒絕了。他只好對著手機慢慢講，再用ChatGPT修飾，結果證明相當好用。他笑稱，他要利用這個場合鼓勵大家要多用AI，這樣一來，台積電就會受惠。

台積電15日舉辦法說會，獲利表現優於市場預期，只可惜16日股價表現低落，終場以下跌0.82%、收在2,420元。

不過，法說會之後，多家外資紛紛看好台積電，其中，外資Aletheia資本火速將台積電目標價大升至5,000元，創下內外資最高目標價，Aletheia看好AI需求強勁、2027年產能供給吃緊，以及未來資本支出擴大等因素，預估台積電2026至2028年營收與獲利將翻倍，因此維持「買進」評等，目標價由3,500元升至5,000元，升幅42.8%。