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聲援趙少康 張善政：媒體專訪政治人物很正常 籲藍營團結

記者陳俊智／桃園即時報導
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國民黨桃園市長張善政聲援趙少康，籲藍營團結別把朋友往外推。圖／翻攝自張善政臉書
國民黨桃園市長張善政聲援趙少康，籲藍營團結別把朋友往外推。圖／翻攝自張善政臉書

AI摘要

文章摘要整理：

張善政為趙少康被藍營支持者質疑一事發聲，強調媒體專訪不同政黨人物屬民主常態，並呼籲國民黨以成熟自信面對分歧、維持團結。

資深媒體人趙少康近日政論節目「少康戰情室」專訪民進黨台北市長沈伯洋，引發國民黨支持者不滿，黨內甚至傳出連署開除黨籍聲音；國民黨桃園市長張善政今晚在臉書聲援趙少康，強調媒體人訪問政治人物再正常不過，這也是民主政治應有的樣貌。

張善政強調自己很敬重趙少康，稱讚趙是正直敢言且始終關心國家前途的媒體人，也對國民黨非常支持。對於藍營中央委員發起連署開除趙少康黨籍，他認為這是非常不明智的做法，「一位媒體人邀請不同政黨的候選人接受專訪，就構成開除黨籍的理由？難道我們對自己的理念，已經失去容納不同聲音的信心」。

張善政表示，最近政治局勢難免讓人焦急，但他始終相信，真正有力量的團結，來自彼此的信任，而信任需要時間累積，也值得大家共同珍惜。

張強調，趙少康日前專訪了他的對手黃世杰，趙也將在下周專訪他。對他來說，這再正常不過，也是民主政治應有的樣貌。政治人物本來就應該接受不同觀點的檢驗，讓選民有機會比較政策、判斷是非。對自己的理念有信心，就不必害怕不同的聲音；對自己的夥伴有信心，也不必因為一場訪問而懷疑彼此。

他呼籲藍營應該有這樣的成熟與自信，而藍營也需要更多朋友，而不是把原本並肩同行的人推得更遠，「讓我們把力量留給真正重要的事情，把團結化為繼續向前的勇氣」。

精華 FAQ

  • 張善政認為媒體人訪問不同政黨的政治人物很正常，屬於民主政治應有的樣貌，不應因為專訪對手就被視為失格或成為開除黨籍的理由。

  • 他直言這是非常不明智的做法，並反問若媒體人邀請不同政黨候選人受訪就要被開除黨籍，是否代表國民黨已失去容納不同聲音的信心。

  • 張善政希望藍營不要因一場訪問而彼此猜疑，應把力量留給更重要的事，靠信任與包容凝聚團結，讓原本並肩的人不要被推得更遠。

趙少康 張善政 沈伯洋

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