訪沈伯洋遭開除黨籍 趙少康：媒體須公平、不在意黨處置

中廣董事長趙少康（左）14日邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋（右），上他自己的廣播節目「趙少康時間」，一開始趙少康就拿著聯合報的報導來詢問沈伯洋相關爭議。聯合報系資料照

AI摘要 文章摘要整理： 趙少康回應訪問沈伯洋引發的黨內爭議，強調媒體應公平多元、以禮相待，並表示若國民黨要處置他也不在意。

中廣前董事長趙少康 數度專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋 ，引發藍營支持者不滿，有國民黨中央委員正連署開除趙的黨籍。趙少康今下午出面回應，自己先是人、媒體人，才是國民黨員，雖挺台北市長蔣萬安 ，但媒體須公平，以禮相待，不應黨同伐異，若黨要處置他不在意，並強調當初參選副總統是臨危受命，做人是一輩子，政治只是一時。

趙少康說，每個人各立場，對一件事情本就有不同看法，他祝福連署成功，希望看到黨中央的立場。他接著回應訪問沈伯洋一事，他說，他先是一個人，是一個媒體人，然後才是國民黨員，有人的本分、道義，作為媒體人，可以有自己的立場、觀點，但一定要公平，並重申作為國民黨員，選舉時會支持蔣萬安。

趙少康說，他不只邀請沈伯洋，也邀請蔣萬安，今早蔣萬安上了王淺秋的節目，公布都更政策，接著吳淡如會訪問蔣萬安，之前王偉忠也訪問過蔣萬安，他今天還當面邀請蔣萬安上廣播節目，下周一就會上他的電視節目。

趙少康表示，只能邀請蔣萬安上節目，卻不能邀請沈伯洋上節目，這不合理。台灣在軍事上比不過中國大陸，但號召大陸同胞的，就是台灣的自由、民主、開放、多元的社會，這才是台灣最大本錢，這才是保護台灣最重要的力量。

趙少康說，假設台灣自己搞得黨同伐異，不允許有不同意見者表達意見，不容許不同意見者上節目，那不是讓人看笑話嗎？這叫什麼民主多元自由？趙緩頰，說可能現在選情較緊張，所以有些人較焦急，這可以了解的。

趙少康提到2024總統大選與時任總統候選人侯友宜組成「侯康配」，他說，當時選副總統是受到侯友宜再三邀請，當時民調與賴清德總統都是不相上下，直到中共發射火箭，民進黨緊急通報是飛彈，民調立刻掉下6、7個百分點。如果不是當時他搭配侯友宜，國民黨會在立法院超過民進黨的席次嗎？想想看，很多吊車尾當選的是怎麼當選的？

趙少康說，選副總統不是特權或好康的事情，那是臨危受命，不信的話問問看侯友宜，侯友宜到現在每次看到他，還對他表示感謝。怎麼變成因為他選過副總統，就不能夠有自己媒體的立場，就不能夠邀請沈伯洋上節目。訪問沈伯洋後，收到的謾罵一大堆，不過他都懶得看也都尊重。

趙少康說，黨中央要怎麼做，他無權干涉。他並回應訪問沈伯洋時的貼心舉動，說來者是客，只要接受他訪問，他都尊重來賓，因為人家願意來接受訪問，基本上要以禮相待。

趙少康也說，他沒想到會被連署提案開除，他也沒那麼在意，如果真的覺得他不適合當黨員，要怎麼處置也沒什麼意見，隨便。不過他本來覺得國民黨有容乃大，但的確是有各種不同的成分，不只在國民黨，在民進黨也是一樣，極端的、腦筋不清的人其實很多，國民黨裡很多，民進黨裡也很多，讓黨同伐異、黨際競爭加劇。 做人是一輩子，政治是一時的，一個人不可能一輩子搞政治。他不願看到搞成現在這樣。