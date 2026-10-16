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大陸交換生Po捏頭「小小賴清德拿下」遭驅逐出境 喊冤

記者翁至成／台北即時報導
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在台大的大陸籍王姓交換生，日前透過個人抖音帳號「19歲鼓手想打ad」發文，Po手...
在台大的大陸籍王姓交換生，日前透過個人抖音帳號「19歲鼓手想打ad」發文，Po手捏賴清德總統的錯位照片，並寫下「小小賴清德拿下」、「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」等字句。記者翁至成／翻攝

AI摘要

文章摘要整理：

台大大陸交換生因在抖音發文嘲弄賴清德並涉主權挑釁，遭移民署依法廢止入境許可、驅逐出境，並被管制5年內不得來台。

台大的大陸籍王姓交換生，日前透過個人抖音帳號「19歲鼓手想打ad」發文，Po手捏賴清德總統的錯位照片，並寫下「小小賴清德拿下」、「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」等字句，網友不滿主權被挑戰截圖向陸委會檢舉，並在threads發文指責。儘管王男立刻刪文致歉，但昨晚移民署經會商教育部及陸委會等機關意見，依法廢止王姓男子入境許可並驅逐出境，今已將他送上飛機返回大陸上海。

移民署指出，大陸交換生王姓男子在網路社群發布總統出席「台灣橋樑計畫」閉幕式的側錄影片，並標註主張消滅台灣主權等文字，經依法完成調查，並會商教育部及大陸委員會等機關意見，因該不當行為違背對等尊嚴原則並引發社會紛擾，已依法廢止王男入境許可並驅逐出境。

移民署說，依「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」第12條等相關規定，中國大陸人士經許可來台期間，若從事違背對等尊嚴原則之不當行為，得廢止其許可。針對王男之不當行為，除廢止入境許可驅逐出境外，並管制5年內不予許可申請來台，以及嚴審後續申請案。

移民署強調，台灣是民主自由及多元開放的社會，尊重不同意見及正常交流，惟中國大陸人士來台仍應遵守台灣法令及相關規範，以維護兩岸正常有序交流，移民署將持續強化跨機關合作及違法違規事件處理，以維護國家安全、社會安定及兩岸交流秩序。

據了解，該名王姓男大生昨晚接到被決議廢止入境許可後非常難過，在老師的陪同下到移民署台北市專勤隊簽收處分書，期間還不時向專勤隊員吐苦水說，當時看到賴清德覺得很可愛，當下也有拿玩偶跟他合照，以為台灣有一定的言論自由才這樣做；經一晚在租屋處收拾行李，今天在台北市專勤隊人員的陪同下，搭機返回大陸上海。

王姓男大生涉嫌違反台灣法規，昨晚遭決議廢止入境許可，今天在移民署台北市專勤隊人員...
王姓男大生涉嫌違反台灣法規，昨晚遭決議廢止入境許可，今天在移民署台北市專勤隊人員的配同下搭機離台。記者翁至成／翻攝

王姓男大生立刻刪文致歉。記者翁至成／翻攝
王姓男大生立刻刪文致歉。記者翁至成／翻攝

王姓男大生涉嫌違反台灣法規，昨晚遭決議廢止入境許可，今天在移民署台北市專勤隊人員...
王姓男大生涉嫌違反台灣法規，昨晚遭決議廢止入境許可，今天在移民署台北市專勤隊人員的配同下搭機離台。記者翁至成／翻攝

王姓男大生涉嫌違反台灣法規，昨晚遭決議廢止入境許可，今天在移民署台北市專勤隊人員...
王姓男大生涉嫌違反台灣法規，昨晚遭決議廢止入境許可，今天在移民署台北市專勤隊人員的配同下搭機離台。記者翁至成／翻攝

精華 FAQ

  • 他在抖音發布捏頭賴清德的照片與挑釁字句，還附上涉及消滅台灣主權的內容，引發社會爭議。移民署認定其行為違背對等尊嚴原則，依法廢止入境許可並驅逐出境。

  • 移民署表示，已依法完成調查，並會商教育部及陸委會等機關意見，依「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」第12條等規定，認定可廢止其來台許可並執行驅逐。

  • 除了被立即送返上海外，移民署也宣布對他實施5年內不予許可申請來台，未來若再提出申請，相關機關將會嚴格審查，並強調來台者須遵守台灣法令與交流規範。

抖音 賴清德 台大

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