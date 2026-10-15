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台護理師遊西藏遭約談 陸委會：當事人稱短期不再赴中

記者陳宥菘／台北即時報導
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陸委會副主委梁文傑15日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影
陸委會副主委梁文傑15日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

一名台灣護理師赴西藏旅遊時遭中共國安約談，引發關注；陸委會證實已聯繫當事人，並提醒曾任軍公教者赴中盤查風險增加。

一名林姓護理師近日在社群平台發文表示，日前赴西藏旅遊時遭中共國安人員帶進小房間約談。陸委會副主委梁文傑今天表示，已聯繫上當事人，他目前在某公立醫院任職。該護理師自陳在網路發文是想告訴國人，赴中旅遊會被盤查是事實，自己沒遇到不代表沒有，他自己短期內也不會再赴中旅遊。

林姓護理師12日在社群媒體Threads分享去西藏旅遊時，在下榻飯店遭中共國安約談的經歷，對方詢問有關個人身家、政黨傾向、服兵役，及對兩岸局勢的看法，還問及「在榮總會服務軍人嗎」、「民進黨真的有普發一萬嗎」，約談過程約1小時。同團的8名台灣人就有3人被約談。

梁文傑15日在例行記者會上表示，已和這名案例聯絡，對方目前在某一個公立醫院任職，他向陸委會表示，自己在網路發文的用意是想要告訴國人，雖然陸方不斷提出很多政策吸引首來族，但是國人要了解，赴中旅遊會被盤查是事實，自己沒遇到不代表沒有。他也表示自己短期內不會再去中國旅遊。

無獨有偶，陸委會9月底曾公布另1起個案，1名任職衛福部所屬醫院的護理師8月赴西藏旅遊時遭盤查，理由是曾在軍醫院任職。對此，梁文傑說，這與這次在Threads發文者並非同一個案例。他並指，在林姓護理師發文之前，陸委會沒有掌握本案。

隨著曾任軍公教機關的人士前往中國盤查案例增加，政府是否考慮加大相關人員赴中管制？梁文傑說，陸委會要遵守兩岸人民關係條例的相關規定，兩岸條例第9條對於特定職等、身分，或者涉及國家安全機密或利益的人員，在退職後有3年的管制期，必須由內政部聯審會許可才能赴中，法律賦予政府的權限就是這樣，政府沒有辦法限制十職等以下、沒有涉密的公務員赴中。

他接著說，「正是因為我們沒有辦法限制，所以我在這邊一再苦口婆心跟大家說，現在公務員赴中的風險和以前是不一樣，不管是現職還是過去曾經任職，都有可能受到盤查的風險」。

有媒體問，如何看待對方國安人員詢問「真的有普發一萬嗎？」梁文傑表示，不太知道對方國安人員的心態是什麼，沒辦法回答，但覺得很新鮮。

精華 FAQ

  • 林姓護理師表示，他在西藏下榻飯店時被中共國安人員帶進小房間約談，內容涉及身家、政黨傾向、服兵役與兩岸看法，整體過程約1小時。

  • 梁文傑表示，陸委會已聯繫上當事人，對方目前任職於公立醫院，並強調發文是要提醒國人赴中旅遊可能被盤查，自己短期內也不會再去中國。

  • 梁文傑指出，兩岸條例已對特定職等、涉密或具國安利益者設有3年管制期，但對十職等以下且未涉密公務員，政府依法無法全面限制赴中。

民進黨 中共

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