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沈伯洋父親公司再被北京制裁 梁文傑：沈父是幫中國廠商賺錢

記者廖士鋒／台北即時報導
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對於沈伯洋父親企業遭中國制裁，陸委會副主委梁文傑15日認為兩邊觀念完全不一樣，沈...
對於沈伯洋父親企業遭中國制裁，陸委會副主委梁文傑15日認為兩邊觀念完全不一樣，沈父公司是在幫中國賺錢。（記者廖士鋒／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

梁文傑表示，沈伯洋父親公司遭中國制裁並非「賺紅錢」，而是透過向中國下單出口中南美洲，實際替中國廠商創造外匯；他並稱這是北京針對沈伯洋的連續攻擊。

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋父親沈土城的公司VWAY再度遭到中國制裁，陸委會副主委梁文傑15日表示，沈伯洋的父親是向中國下訂單，把貨出口到中南美洲，「這是在幫中國的廠商賺錢」，實際上是在幫中國創造外匯，強調「兩邊的觀念完全不一樣」。

梁文傑15日在記者會上回應沈伯洋父親公司被制裁一事提到，這是一條龍式的攻擊，「看得出來就是說中共他很放不下沈伯洋」，去年來一次，現在又來一次，都是透過文匯報先出手，希望我們台灣的媒體跟進，接下來國台辦再跟進，「套路是一樣的」。

梁文傑認為，針對「賺紅錢」，「兩邊的觀念完全不一樣」，他說，「在台灣人看起來」，有一種人一天到晚跑中國、被中共招待吃香喝辣，靠著政治關係收錢喬事情、拿項目，甚至還有人是收了錢不辦事，這個才叫做賺紅錢。「對這樣的人呢，如果中共說不准你吃共產黨的飯，砸共產黨的鍋，還說得過去」。

可是，梁文傑稱，沈伯洋的父親是厄瓜多的台商，是向中國下訂單，把貨出口到中南美洲，「這是在幫中國的廠商賺錢」，賺中南美洲人的錢，雖然他自己會賺價差，但是實際上是在幫中國創造外匯，台灣也有很多人是在做這樣的事情，「這個不能夠算是賺紅錢，實際上是在幫中國的廠商在賺台灣人的錢」。

隨後他說，所以難怪台灣的媒體，「我這兩天看起來不管是紅的藍的還是綠的媒體對這個題目都興趣缺缺、不肯配合」。

他也提到，蔡康永跟沈伯洋的事情，是「中共其實根本不想讓台灣人有選擇的自由」，並指蔡康永「只是一個殺雞儆猴的例子」，認為這其實是在幫倒忙，「批判得越凶，反作用力越強」。

梁文傑並指出，「我也知道對面都在聯絡一些媒體說要配合在做，但是大家都沒有在跟進」。

本報記者詢問，梁文傑聲稱中國有在聯絡一些媒體要做港媒的報導，但大家都沒有跟進，不過據悉並沒有傳出有駐點中國的台灣媒體被通知或者提醒要做此議題，陸委會有掌握到哪些具體的媒體被聯繫跟進？對此，梁文傑則僅回應稱，「我只能說我們有我們的消息來源，其他就不方便多說」。

精華 FAQ

  • 內文指出，沈伯洋父親沈土城的公司VWAY再度遭北京制裁。梁文傑認為，這是中共對沈伯洋的連續操作，先由文匯報出手，再希望台灣媒體跟進，手法前後一致。

  • 梁文傑說，沈父是向中國下訂單，再把貨出口到中南美洲，表面上自己賺價差，但實際是在幫中國廠商賺錢、替中國創造外匯，因此不能和台灣社會認知的賺紅錢混為一談。

  • 梁文傑表示，這是一條龍式攻擊，中共很放不下沈伯洋，也曾聯繫一些媒體希望配合報導，但多數媒體並未跟進；他強調自己有消息來源，但細節不便透露。

中共 沈伯洋

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