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台北市長首場辯論敲定 沈伯洋反應曝光 「洋流」拍手叫好

記者邱書昱／台北即時報導
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民進黨台北市長沈伯洋今晚參加最後一場的「市長你給我聽好」肥皂箱活動。記者邱書昱／...
民進黨台北市長沈伯洋今晚參加最後一場的「市長你給我聽好」肥皂箱活動。記者邱書昱／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

沈伯洋在林森公園肥皂箱活動中宣布與蔣萬安的台北市長首場辯論訂於10月31日，獲現場支持者叫好，也重申將持續舉辦傾聽民意活動。

民進黨台北市長沈伯洋今晚5時30分，參加中山區林森公園舉辦「市長你給我聽好」肥皂箱活動，活動進行到一半，得知與台北市長蔣萬安首場辯論時間確定在10月31日，沈伯洋將訊息告知民眾，歡迎大家準時收看，台下民眾歡呼叫好。

TVBS與三立電視台合辦的台北市長辯論會，今晚間約6時確定敲定於10月31日中午12時到下午2時舉辦。消息一出，在中山區林森公園舉辦「市長你給我聽好」活動的沈伯洋，當下接到幕僚傳遞的資訊，並念出辯論的時間點，語畢馬上獲得台下民眾一片歡呼叫好。

沈伯洋接著說，其實團隊開出很多時段、很彈性，但是希望知道有幾場辯論，光是肥皂箱市民提問就有很多細節要講，如果只有一場的話，講的內容會變得很空泛、沒有辦法好好往下談，所以一直是沒有限定主題，「但是他們（蔣萬安團隊）不願意講要幾場；一定要10月31日。」

沈伯洋說，無論如何最後從善如流，所以歡迎大家要準時收看。講完的同時，台下支持者拍手。主持人說，請大家留下時間，這會是當天數一數二精彩的活動。

由於今天的「市長你給我聽好」肥皂箱活動最終場，沈伯洋提到中山大同搜集到問題，包含北大同的垃圾桶減少、老鼠多、無菸城市，不過在人行道積水部分，他也替北市府講話，現在市府有規畫整治，不過完工時間還有段距離，所以之前大雨時才會有積淹水。

民眾提問環節，問題也包羅萬象，舉凡在宅醫療的醫護人力、自由潛水等小眾運動的空間等。特別是有一題，有人擔心選舉過後「洋流」消失，自己也沒有人生方向，沈伯洋說，剛好類似題目有被外國媒體詢問，他說，「洋流」組成是熱心、關心政治、有勇氣的公民，

他說，現在人潮也愈來愈多，每個事件都願意挺身，像是之前的國會亂象，站出來卻被污名化的青鳥，所以相信今年過後，明年和日後，若發生事件都還是會繼續挺身而出，所以永遠不會消失。

沈伯洋也強調，若當選市長，也會持續維持肥皂箱活動，這是傾聽的聲音、要對人民負責，即使是市政改革，也要讓民眾知道。

民進黨台北市長沈伯洋今晚參加最後一場的「市長你給我聽好」肥皂箱活動。記者邱書昱／...
民進黨台北市長沈伯洋今晚參加最後一場的「市長你給我聽好」肥皂箱活動。記者邱書昱／攝影

精華 FAQ

  • TVBS與三立合辦的台北市長辯論會，確定於10月31日中午12時到下午2時舉行。沈伯洋在林森公園活動中宣布後，台下民眾立刻歡呼拍手。

  • 他表示團隊原本提出很多彈性時段，也希望能有多場辯論，因為肥皂箱市民提問牽涉許多細節，若只有1場，討論容易流於空泛，難以深入市政議題。

  • 面對民眾擔心「洋流」在選後消失，他說「洋流」是由熱心、關心政治、勇於行動的公民組成，未來只要有事件發生，大家仍會持續站出來。

民進黨 蔣萬安 沈伯洋

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