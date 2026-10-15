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前主播薛楷莉被通緝20年 通緝網站曝光「大頭照」

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前主播薛楷莉被通緝20年 通緝網站曝光「黑白大頭照」

記者蕭雅娟／台北即時報導
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電視台前新聞主播薛楷莉被控詐騙富商前男友420萬元，判刑1年8月、併科罰金10萬...
電視台前新聞主播薛楷莉被控詐騙富商前男友420萬元，判刑1年8月、併科罰金10萬元確定，北檢發布通緝至2046年。（左/本報系資料照、右/翻攝高檢署網站）

AI摘要

文章摘要整理：

前TVBS主播薛楷莉因涉向前男友詐取420萬元處理費並觸犯洗錢罪遭判刑1年8月確定，未到案後遭北檢通緝20年，通緝照已上架查詢系統。

台灣TVBS電視台前新聞主播薛楷莉被控詐騙富商前男友邱智永420萬元(新台幣，下同，約13萬美元)債務「處理費」，台北地方法院依洗錢罪判薛女有期徒刑1年8月、併科罰金10萬元確定。薛女未到案執行，疑似逃亡美國，台北地檢署發布通緝20年，薛女的黑白通緝大頭照已登在台灣高等檢察署通緝查詢系統網站。

北檢在今年8月初傳喚薛女，薛女未到案疑逃亡。北檢指出，薛楷莉因違反洗錢防制法案件，經法院判處有期徒刑1年8月、併科罰金10萬元確定，經傳喚未到、拘提無著，於2026年10月13日發布通緝，行刑權時效至2046年6月9日。

2002年任職TVBS主播的薛楷莉，被控1小時刷日本富商德原榮玉信用卡買超過百萬名表，還拿現金10萬元日圓，遭認為被敲詐，引發軒然大波，被稱為「削凱子事件」，薛因此離開主播台，後轉職為加護病房護理師。

薛楷莉涉嫌於2022年間向邱智永詐騙420萬元，向邱聲稱自己有人脈、在電視台任職的賴姓女性友人認識「黑幫」，可幫忙處理邱與黑道的財務糾紛，要支付420萬元費用；邱領錢交給薛女，並與薛女到銀行打電話請警方「護鈔」，薛女將現金帶到中天電視台，營造交錢給賴姓女主管的假象，檢方依詐欺取財、洗錢等罪嫌起訴。

邱在法院證稱，除了420萬元外，另給過薛女幾筆小額款，如因漏水修繕，請薛女和薛女女兒搬出去住，付3個月租金。邱哭著說，他被薛楷莉欺負、霸凌太久了，雖是以結婚為前提與薛女交往，如果走得好就願意求婚，沒多問薛女過去的事，他買的鑽戒薛女拿走了，再要回來無意義。薛女則批邱胡說八道，根本沒拿邱的鑽戒，邱承諾要照顧她們母女，卻在發生關係後，全部都沒了。

邱出庭時還稱，他和洪姓幫派份子有1175萬元合買辦公室的債務糾紛，薛女稱認識「洪」，中天電視台賴姓女主管當晚要天道盟「鐵霸」曾盈富喝酒，可居間協調，開口要420萬元「處理費」，其中60萬元是「介紹費」。他當時面對黑道六神無主，才會聽從薛女意見找上賴女處理。 

電視台前新聞主播薛楷莉被控詐騙富商前男友420萬元，判刑1年8月、併科罰金10萬...
電視台前新聞主播薛楷莉被控詐騙富商前男友420萬元，判刑1年8月、併科罰金10萬元確定，檢方發布通緝至2046年，高檢署通緝查詢系統網站公布黑白大頭照。（圖／翻攝高檢署網站）

電視台前新聞主播薛楷莉被控詐騙富商前男友420萬元，判刑1年8月、併科罰金10萬...
電視台前新聞主播薛楷莉被控詐騙富商前男友420萬元，判刑1年8月、併科罰金10萬元確定，檢方發布通緝至2046年，高檢署通緝查詢系統網站公布黑白大頭照。（圖／翻攝高檢署網站）

精華 FAQ

  • 台北地方法院認定她違反洗錢防制法，判處有期徒刑1年8月，另併科罰金10萬元，案件已確定執行，但她未依通知到案。

  • 因她在今年8月初被傳喚後未到案，且拘提無著，北檢認定她疑似逃亡美國，因此於2026年10月13日發布通緝，行刑權時效至2046年6月9日。

  • 檢方指她向前男友邱智永聲稱可透過人脈與黑道協調財務糾紛，要求支付420萬元處理費，並以帶款到電視台等方式營造交錢假象，因而遭控詐欺與洗錢。

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