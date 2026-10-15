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20年阿拉斯加天然氣長約 龔明鑫讚中油談得好 助台美貿易

記者陳儷方／台北即時報導
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經濟部長龔明鑫表示，中油與美談成的阿拉斯加天然氣採購長約價格非常好，對台灣天然氣...
經濟部長龔明鑫表示，中油與美談成的阿拉斯加天然氣採購長約價格非常好，對台灣天然氣取得更有保障。記者陳儷方／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

龔明鑫表示，台灣擴大向美國採購阿拉斯加天然氣，既可支應2035年前新增發電需求，也有助改善對美貿易順差，且中油談得不錯、後續投資可分期籌資。

台灣將向美國採購阿拉斯加天然氣未來20年的30％產量，採購價值700億至800億美元，經濟部長龔明鑫今天表示，台灣到2035年將增加25部天然氣發電機組，因此對天然氣有增量需求，且台灣對美國的貿易順差今年至9月已達1633億美元，增加對美採購對於平衛台美貿易順差有正面效果。

龔明鑫在部務會議前受訪時表示，中油對阿拉斯加天然氣是先採購再投資，採購部分，台灣對天然氣需求現在已經很大，因為現在有很多天然氣發電機組供應電力，且至2035年將再增加25部大型天然氣發電機組，因此未來對於天然氣的需求還會再增加。

龔明鑫說，受到中東戰爭影響，原本向中東採購天然氣的需求轉向美國，因此從美國進口的天然氣占比從10％提高至今年的20％，預估至2029年會增加至25％，若2032年開始採購阿拉斯加天然氣的話，比例會再提高至3成以上。

龔明鑫強調，與阿拉斯加天然氣採購合約是20年長約，長約價格比現貨價格好得非常多，這對台灣而言有非常大的保障，對於台灣取得天然氣是很大的保障，不論是以運輸距離還是區域安全來講，購買來自阿拉斯加的天然氣對台灣而言，都是非常大的保障。

龔明鑫對於中油談到的合約內容也表示讚賞，他說，針對採購阿拉斯加天然氣的談判條件，經濟部並未對中油下指導棋或是介入，而是完全尊重中油的專業，「我要給中油公司的談判人員一個很好的讚賞」，龔明鑫透露，「它的價格非常非常好」，但基於雙方商業上的機密，他沒辦法說更多。

至於投資44億美元參與阿拉斯加天然氣管線計畫專案開發的部分，龔明鑫說，要看架構設定才會進一步談到投資，「因為我們採購那麼多的量，我們也要參與，對我們來講是一個很大的保障」，投資金額是初步設想，所有細節及條件要等實際談了以後才能知道，既然中油在採購的部分談得不錯，對於投資條件的談判，也對中油有信心。

不過，中油明年即將面臨資不抵債的危機，如果追加預算的增資沒過，中油投資阿拉斯加的資金要從何而來？龔明鑫說，要等投資架構及談判結果出來後才能設計如何投資，但投資金額不可能是一筆出去，而是分期投資，且投資的方法有增資、盈餘轉增資，或是貸款，這些方法都能取得資金投資，希望中東戰事儘快平息，中油可以在國際油價恢復正常的情況下，可以有盈餘轉增資。

精華 FAQ

  • 這份合約屬於20年長約，台灣將採購阿拉斯加天然氣未來20年的30%產量，整體採購金額估計落在700億至800億美元之間，顯示合作規模相當大。

  • 他指出，台灣到2035年還會新增25部大型天然氣發電機組，需求持續上升；同時對美貿易順差今年至9月已達1633億美元，增加採購有助平衡貿易結構。

  • 龔明鑫表示，投資不會一次到位，而是依談判架構分期投入；資金來源可透過增資、盈餘轉增資或貸款等方式處理，並期待中東戰事緩和後恢復盈餘。

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