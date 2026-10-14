貝里斯總理：中國制裁外長不合理 將更堅定支持台灣

貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）14日接受中央社專訪，針對中國對貝里斯部長馮賽卡實施制裁，他表示，相關措施毫無道理、錯誤且不合法。中央社

AI摘要 文章摘要整理： 貝里斯總理布里仙紐批評中國制裁外長毫無道理，並表示此舉不會影響貝里斯挺台立場，反而將更堅定支持台灣。

中國對台灣友邦貝里斯部長馮賽卡實施制裁，貝里斯總理布里仙紐今天接受中央社專訪時表示，對中國此舉深感關切與失望，並認為相關措施毫無道理、錯誤且不合法。他強調這不會影響貝里斯與台灣兩國關係，反而將堅定貝里斯持續支持台灣的決心。

正在曼谷參加國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）年會的貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）今天傍晚接受中央社專訪，對中國制裁貝里斯外交暨外貿部長馮賽卡（Francis Fonseca）做出回應。他表示：「貝里斯是一個獨立國家，有權自行做出決定，與台灣維持關係是正確的選擇。」

他認為，中國作為一個大國，採取這樣的措施毫無道理，既不必要，也是「錯誤且不合法」。

布里仙紐對中央社說：「對中國竟然採取這樣的立場，我們深感關切與失望。」布里仙紐說，貝里斯已在相關聲明中表明立場，中國的決定不會改變貝里斯對台灣的支持。

當被問及中國制裁是否影響貝里斯維持與台灣關係的承諾時，布里仙紐明確表示「絕對不會」，並指出，這項措施反而讓貝里斯更堅定繼續支持台灣的決心。

布里仙紐告訴中央社，他會把握在國際論壇發言的機會，持續為台灣發聲，並說：「台灣應有機會決定自己的未來，並應獲得聯合國及世界其他國際組織的承認。」

布里仙紐指出，從經濟實力、外匯存底、科技與人工智慧（AI）發展，到醫療衛生、教育及因應氣候變遷的科學研究，台灣都具備國家的重要條件。他還提及，台灣的醫療體系令人欽佩，科學家也協助其他國家應對氣候變遷帶來的挑戰。

布里仙紐說：「凡是一個國家所期望或渴望擁有的一切，台灣都具備了。根據定義，台灣就是一個國家，應該獲得聯合國及全球其他組織的承認。」

中國外交部12日發布外交部令，對貝里斯外交暨外貿部長馮賽卡和巴拉圭資通訊科技部長比亞德（Gustavo Emigdio Villate Samaniego）實施「反制措施」。 相關措施包括凍結兩人在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與兩人進行交易、合作等活動；不予簽發簽證、不准入境，範圍包括香港、澳門。