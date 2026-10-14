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世新大學70周年校慶 場內星光熠熠、場外學生抗議爆推擠

記者許維寧／台北即時報導
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世新大學今天於台北小巨蛋舉行70周年校慶之夜，場內星光雲集，世新大學學權前進陣線...
世新大學今天於台北小巨蛋舉行70周年校慶之夜，場內星光雲集，世新大學學權前進陣線與高教工會等團體在場外抗議，一度舉牌欲衝進會場。記者許維寧／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

世新大學70周年校慶在小巨蛋舉行，場內星光雲集，場外則因系辦整併、資源配置與受教權等爭議爆發學生與工會抗議，並與保全推擠衝突。

台灣世新大學近期發生多起校務爭議，如將各系獨立系辦公室整併為聯合院辦，服務各系的行政人員也被重新配置，引發反彈。校方今天於台北小巨蛋舉行70周年校慶之夜，場內星光雲集，但世新大學學權前進陣線與高教工會等團體在場外抗議，一度舉牌欲衝進會場，遭門口保全阻擋，雙方爆發推擠。

世新大學今天舉行70周年校慶小巨蛋之夜，日前開放線上索票，邀請藝人兼校友徐若瑄、鄧福如、香蕉哥哥林掄元、曾國城、李翊君等接力演出。

世新大學學權前進陣線與高教工會等團體在場外抗議，提出還我系辦系秘、校務資源配置透明、還我受教權利、還我言論自由等四項訴求。高教工會組訓部主任張志綸出示紅區票券，表示合規索票，要求入場。配有世新大學工作證的保全則出面阻擋，雙方一度爆發肢體推擠。保全強力阻擋，過程中高教工會成員被推倒，場面火爆。

學生團體持續於小巨蛋門口高呼，「周成虎（世新大學董事長）出面面對！」、「陳清河（世新大學校長）出面面對！」、「還我系辦系秘！」要求學校高層出面回應學生訴求。

世新大學學權前進陣線總召林承熙表示，校方大手筆在小巨蛋舉行校慶，卻仍有學生反映設備、行政服務、選課制度等問題。本學期學校在圖書館設置ＫＴＶ、遊戲主機等娛樂設備，經查學校流動資金有28億，但冷氣、麥克風損壞卻不修繕，教室也不翻新，學校不是不能辦理盛大校慶，但不能不解決學生每天遇到的問題，要求說明資源究竟如何配置。

再者，林承熙也說，先前學生反應課堂軟體不夠用，校方稱取得600套授權軟體，但校方有無調查學生使用率？軟體配置究竟如何評估？質疑校方到底有無調查各系需要的軟體與資源。另外，校方於9月底宣布入校要查驗證件，稱是為了避免閒雜人等混入要保護師生，但無法接受校方管理方式，「這是學校不是集中營。」

林承熙也向世新董事會喊話，依照相關規定，董事會對校務、預算、校長有監督的責任，當學生屢屢陳情，究竟有無要求校內高層改善？也呼籲董事會，不要把辦學當作賺錢的工具，學校不是可任意支配的資產。

世新大學學權前進陣線與高教工會等團體在場外抗議，提出還我系辦系秘、校務資源配置透...
世新大學學權前進陣線與高教工會等團體在場外抗議，提出還我系辦系秘、校務資源配置透明、還我受教權利、還我言論自由等四項訴求。記者許維寧／攝影

精華 FAQ

  • 校慶之夜在台北小巨蛋舉行，校方開放線上索票，邀請徐若瑄、鄧福如、香蕉哥哥林掄元、曾國城、李翊君等校友或藝人接力演出，場內氣氛熱鬧。

  • 他們提出還我系辦系秘、校務資源配置透明、還我受教權利、還我言論自由等4項訴求，並要求校方高層與董事會正面回應學生長期反映的問題。

  • 高教工會成員持紅區票券要求入場，但遭配有世新大學工作證的保全阻擋，雙方推擠並有人被推倒；抗議者同時質疑校方把辦校當作資產經營，卻忽視教室設備、軟體與行政服務等需求。

徐若瑄

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