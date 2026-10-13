沈伯洋父公司遭陸制裁換殼 挨批嘴巴抗中、生意靠中

民進黨台北市長參選人沈伯洋遭港媒爆料父親公司遭大陸制裁後換名繼續跟大陸做生意，很酸沈「嘴巴抗中，生意靠中」，沈伯洋13日傍晚受訪回應。（記者林伯東／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 侯漢廷質疑沈伯洋家族公司遭陸制裁後仍透過換殼續做中國生意，指其言行與抗中立場矛盾；沈伯洋則回應外界爆料與跟監皆屬持續操作，反批相關指控在替對方製造聲量。

民進黨 台北市長參選人沈伯洋 的爸爸被爆出，遭中國大陸制裁後換名繼續跟大陸做生意。新黨北市議員侯漢廷昨指出，「嘴巴抗中，生意靠中」，別人交流要提防，自家經商繼續忙，他點名沈伯洋講清楚標準和沈家遭制裁後的交易事實，政治人物最重要的就是言行一致。

沈伯洋回應，稱港媒從前年開始報導他家族相關企業，還有前陣子跟監也跟香港 有關，「大家都看得很清楚」，至於特定議員指控如果一直評論他們，只是在幫他們製造聲量而已。

侯漢廷昨在臉書指出，香港媒體10月13日揭露沈伯洋父親沈土城名下的「兆億有限公司」，2025年6月遭大陸制裁，禁止與大陸企業交易後，竟換個公司名義，繼續跟大陸做生意。

侯漢廷根據港媒公布的貿易資料，沈土城透過另一家境外公司「VWAY」繼續向大陸採購紡織品、保溫杯、汽車配件等商品，再轉賣中南美洲賺取價差。更驚人的是，VWAY從2022年到2025年5月對陸交易只有38筆、約60萬美元，但兆億2025年6月被制裁後到2026年3月，VWAY竟有39筆交易、約69萬美元。

他質疑，被制裁之前，3年做60萬美元，被制裁之後，不到1年做69萬美元；別人被制裁是生意受阻，沈家的生意愈來愈興隆？

侯漢廷說，港媒還公布兩家公司使用相同海外辦公地址、相同電子郵件，甚至指稱有一筆咖啡杯訂單，在兆億被制裁後，改由VWAY報關付款，再透過變更提單完成交易。這些具體指控，沈家有必要向社會說清楚。

他強調，台商到大陸做生意，光明正大，沒有什麼見不得人。中國大陸擁有完整的製造業供應鏈，台商運用成本優勢、開拓國際市場，本來就是正常商業活動。

侯漢廷點出問題是沈伯洋，平常高喊「抗中保台」，不斷警告台灣人赴陸交流的統戰風險，2025年6月甚至公開稱2019年香港反送中後，就告誡父親不要再去中國大陸，還主張赴陸人士應受到風險控管。結果爸爸人可以不去大陸，公司的訂單卻繼續飛往大陸，嘴巴說要防範中國，家裡生意卻持續依賴中國供應鏈。

他質疑，難道兩岸交流只有沈家可以談生意，別人交流就要被懷疑？別人的中國關係叫統戰風險，自家的中國生意就叫國際貿易？沈伯洋可能又要說，爸爸是被中國大陸政治迫害的受害者。

侯漢廷指出，中國大陸沒有強迫沈家做生意，選擇大陸供應商是商業決定；被制裁之後，若仍選擇透過另一家公司維持交易，同樣涉及主動的商業選擇。既然自願繼續做生意，就應坦然說明，何必把所有質疑都推給政治迫害？更何況依港媒資料，兆億被制裁之後，VWAY對陸交易不減反增。

他認為，沈伯洋既然認為兩岸經貿存在統戰風險，就應該回答「父親如此深度依賴中國供應鏈，是否也適用他要求別人的風險標準？」民進黨一方面搞「非紅供應鏈」，結果沈爸在紅色供應鏈裡無法自拔。

沈伯洋表示，前陣子才被香港方面委派到台灣跟監，其實港媒大概前年就開始針對他們家族企業做相關報導，現在港媒又再出現，「為什麼一直都是香港媒體來爆料這些事情，我覺得大家眼睛都看得很清楚」。

面對侯漢廷批評「嘴巴抗中，生意靠中」，沈伯洋表示，之前港媒造謠侯也跟著，甚至還去檢舉他涉及違反國安相關規定，但到現在也什麼事情都沒有，這些人大家都看得很清楚，如果一直去評論他們，也只是在幫他們製造聲量而已。

新黨北市議員侯漢廷。（本報資料照片）