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雙十扛轎彩排畫面惹議 台駐馬紹爾大使閃辭

記者張文馨劉懿萱／即時報導
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中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民（左）去年12月向馬紹爾總統海妮（右）呈遞到任國書...
中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民（左）去年12月向馬紹爾總統海妮（右）呈遞到任國書並互贈禮物。（取材自中華民國駐馬紹爾群島共和國大使館臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

台駐馬紹爾大使徐蔚民因雙十國慶表演設計引發爭議，據傳在與外交部溝通未果後已請辭；外交部則表示仍在釐清狀況。

中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民近日閃電請辭，據了解，導火線是徐蔚民發想的雙十國慶表演節目，出現八名馬紹爾民眾扛著木床為轎、一名當地民眾在前引導，而徐蔚民坐在上面，彩排畫面引發爭議；此外，他打算在雙十酒會表演變裝秀，消息傳回外交部均遭否決，徐蔚民返台述職與外交部溝通未果，已經請辭大使一職。

外交部政務次長陳明祺昨在立院答覆國民黨立委黃健豪質詢指出，徐蔚民回部述職，無法證實辭職傳聞，還在釐清狀況。

黃健豪追問外交部對於外館館長的培養是否出問題，陳明祺說，外交部一貫要求館長專業處理工作，還要提供良好的職場環境；這點每次館長回來述職都會加強宣導，如個別有違反紀律，外交部嚴懲不貸。

徐蔚民在去年底派赴馬紹爾，大使館刊登他的肖像照引發關注，網友戲稱「帥到以為是AI照片」、「好像大明星」。然而，各駐外館處都在辦理雙十酒會，徐蔚民自行發想安排表演橋段，找人把自己扛在肩上，還打算變裝登場。

從本報系聯合報接獲的影片可見，徐蔚民坐在一張由八名馬紹爾民眾扛在肩上的木床上，另有一民眾走在前頭，做出灑水或撒花瓣的動作，搭配背景音樂，隊伍緩慢前進。另外一段影片顯示，一名穿著農技團制服者在彩排時詢問坐在木床上的徐蔚民，「大使，要再快一點還是（既有速度）？」另有人補充可以搭配背景音樂來彩排。

據了解，徐蔚民遭檢舉，主要是在以基督教為多數的馬紹爾群島上，意圖扮演變裝皇后，還叫島民抬轎，外交部雖理解搭乘轎床在當地沒有貶義，問題是在雙十酒會上演這個情節，仍讓外交部頗有疑慮，因而叫停；另一名知情人士指出，這個表演被外交部否決後，徐蔚民為了雙十酒會，想了好多節目，都沒獲准。

據掌握，徐蔚民被召回後跟外交部力爭未果，已經遞出辭呈，人事作業正在進行中，外交部也著手尋找新的大使。聯合報數度致電和透過電郵詢問，均未聯繫上徐蔚民本人。

兩位曾派任當地的外交官私下表示，從未在當地見過把誰扛在肩上出場的活動。一名資深外交官指出，「如果是我們的國慶酒會，大使用這樣的方式進場，不是很妥當。」這名資深外交官指出，辦理雙十活動時，要尊重駐在國的看法，有時想出奇制勝、標新立異，反而容易出狀況，建議還是以穩健為原則。

外交部昨表示，外交部及駐外館處辦理雙十酒會，活動規畫一向皆以莊嚴隆重與創意活潑為原則辦理；今年馬紹爾大使館辦理雙十酒會的實際情況亦尚符上述原則；有關駐外館長返部述職，為例行業務安排；至於涉及個人及人事等其他事項，外交部不予評論。

中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民自行發想國慶表演節目，找人把自己扛在肩上，還打算變...
中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民自行發想國慶表演節目，找人把自己扛在肩上，還打算變裝登場，遭外交部否決。（圖／民眾提供）

精華 FAQ

  • 報導指出，主因是他發想的雙十國慶表演引發爭議，包含坐在木床上由8名當地民眾扛轎，以及想在酒會表演變裝秀，最後與外交部溝通未果而請辭。

  • 影片顯示，徐蔚民坐在一張木床上，由8名馬紹爾民眾扛著前進，前方還有人做灑水或撒花瓣動作，並搭配背景音樂彩排，整體畫面因此惹議。

  • 外交部表示，駐外館處辦理雙十酒會一向以莊嚴隆重與創意活潑為原則，相關人事與個案細節不予評論；對於外館館長則強調須專業處理工作並維持良好職場環境。

中華民國 國民黨 大使館

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