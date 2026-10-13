掃街見血 沈伯洋手傷包紮、拜票需攙扶 本人曝原因

民進黨台北市長參選人沈伯洋晚上出席「台北．無限之城」論壇。(記者林伯東／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋上午掃街時手部擦傷、現場緊急包紮，晚間出席北大論壇時表示精神狀況良好，並說明受傷與握手無關，僅是碰到尖銳物所致。

民進黨 台北市長參選人沈伯洋 今天行程滿檔，上午到北投區市場掃街後晚上又到北大參與論壇，不過今天早上掃街傳出有受傷情況，更被網友發現精神狀態不佳，沈晚間出席論壇前表示，精神狀況很好，早上受傷與握手無關，可能是揮到尖銳物，緊急包紮後無大礙。

沈伯洋今天到北大參與「台北．無限之城」論壇，不過傳出該論壇同樣也有邀請現任市長蔣萬安 但尚未敲定，不過學生會長吳憶祖表示，已經與蔣團隊接洽上，目前團隊正安排中。沈伯洋在一旁更拿近期辯論日期打趣，稱可以辦在10月31日，「感覺是那天他特別有空，也許可以問問那天前後的時間，看他要不要考慮來台北大學。」

不過沈今天行程也滿檔，而傳出早上北投自強市場掃街手有受傷還被網友發現拜票臉色不好、需要人攙扶，沈伯洋表示，握手的時候可能揮到什麼東西比較尖銳，就有流血、傷口，現場趕快做緊急處理，當下精神還是不錯，可能單純手有點痛、腳有點痠而已。

而媒體也關係競辦提出三個辯論時間都在周六，沈伯洋表示，沒有什麼特別考量蔣最早提出10月31日，他想可能是周六比較適合、容易有共識時間點，因此就往前後一個周六來提，就只是這麼單純。