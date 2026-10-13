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台男遭電動門夾住胸頸 站立受困1個半小時窒息亡

記者李宗祐／嘉義即時報導
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嘉義男疑操作電動門不當，遭夾受困1個半小時身亡，檢警相驗判定意外死亡。(本報系資...
嘉義男疑操作電動門不當，遭夾受困1個半小時身亡，檢警相驗判定意外死亡。(本報系資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

嘉義縣中埔鄉一名57歲男子疑操作電動門不慎，遭鐵捲門夾住胸頸受困近1個半小時，送醫搶救後仍不幸身亡，檢警相驗判定為意外死亡。

嘉義縣中埔鄉57歲陳姓男子11日下午前往金蘭村一處出租屋，疑離開時操作電動門不當，遭夾住胸頸部，呈站立姿勢受困約1個半小時，無法自行脫身，直到屋主接獲鄰居通知趕往救援，送醫搶救仍不治。檢警昨天相驗確認，陳男因胸頸部遭電動門擠壓，導致姿勢性窒息死亡，判定為意外死亡。

警方調查，陳男11日下午2時20分許前往中埔鄉金蘭村一處出租屋，下午2時21分進入屋內，2時23分離開時自行按下電動門開關，疑因操作不當，遭正在關閉的門體夾住胸頸部，無法自行脫困。

警方表示，陳男被發現時，整個人呈站立姿勢，胸頸部遭門體夾住，動彈不得。

直到下午3時59分，陳姓屋主接獲鄰居來電，得知有人遭電動門夾住，立即趕往現場，開啟電動門將陳男救出，並實施心肺復甦術（CPR），同時通報119求救。

嘉義縣消防局下午4時2分接獲報案，救護人員下午4時11分抵達現場，發現陳男已無呼吸心跳，立即接手急救並送醫搶救，但仍於下午5時許宣告不治。

警方勘查現場，未發現其他可疑跡證或物品，並報請嘉義地檢署檢察官相驗。檢警昨天完成相驗，確認陳男因胸頸部遭鐵捲門擠壓，造成姿勢性窒息死亡，死亡方式判定為意外。

從陳男下午2時23分遭夾住，到屋主接獲通知已相隔1小時36分鐘，期間無法自行脫困，也未能及時獲得救援，最終釀成悲劇。至於電動門實際操作情形及事故發生原因，仍有待進一步釐清。

精華 FAQ

  • 陳姓男子在離開出租屋時自行按下電動門開關，疑因操作不當，遭正在關閉的門體夾住胸頸部，整個人呈站立姿勢動彈不得，無法自行脫困。

  • 他在下午2時23分遭夾住，直到下午3時59分屋主接獲通知才趕到現場，前後相隔約1小時36分鐘，之後雖緊急CPR並送醫，仍未救回。

  • 檢警相驗後確認，陳男是因胸頸部遭鐵捲門擠壓，造成姿勢性窒息死亡；現場未見其他可疑跡證，因此死亡方式被判定為意外。

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