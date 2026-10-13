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人在美國…前主播薛楷莉詐男友定讞未到案 通緝至2046年

記者蕭雅娟／台北即時報導
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前新聞主播薛楷莉。(本報系資料照)
前新聞主播薛楷莉。(本報系資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

前主播薛楷莉被指向前男友詐取420萬元處理費，洗錢罪判刑1年8月定讞後未到案，北檢已對她發布通緝至2046年。

台灣電視台前女主播薛楷莉被控詐騙富商前男友邱智永420萬元(新台幣，下同，約13萬美元)債務「處理費」，台北地方法院依洗錢罪判薛女有期徒刑1年8月、併科罰金10萬元確定。台北地檢署傳喚未到、拘提無著，今對薛女發布通緝，行刑權時效至2046年6月9日。

檢方在今年8月初傳喚薛女，薛女未到案疑逃亡。北檢今指出，薛楷莉因違反洗錢防制法案件，經法院判處有期徒刑1年8月、併科罰金10萬元確定，嗣經本署傳喚未到、拘提無著，於2026年10月13日發布通緝，行刑權時效至2046年6月9日。

檢方起訴，現在美國擔任護理師的薛楷莉，涉嫌於2022年間向邱智永詐騙420萬元，向邱聲稱自己有人脈、在電視台任職的賴姓女性友人認識「黑幫」，可幫忙處理邱與黑道的財務糾紛，要支付420萬元費用；邱領錢交給薛女，並與薛女到銀行打電話請警方「護鈔」，薛女將現金帶到中天電視台，營造交錢給賴姓女主管的假象，涉嫌詐欺取財、洗錢等罪嫌。

邱在法院證稱，除了420萬元外，另給過薛女幾筆小額款，如因漏水修繕，請薛女和薛女女兒搬出去住，付3個月租金。邱哭著說，他被薛楷莉欺負、霸凌太久了，雖是以結婚為前提與薛女交往，如果走得好就願意求婚，沒多問薛女過去的事，他買的鑽戒薛女拿走了，再要回來無意義。

薛女則批邱胡說八道，根本沒拿邱的鑽戒，邱承諾要照顧她們母女，卻在發生關係後，全部都沒了。

邱出庭時還稱，他和洪姓幫派分子有1175萬元合買辦公室的債務糾紛，薛女稱認識「洪」，中天電視台賴姓女主管當晚要天道盟「鐵霸」曾盈富喝酒，可居間協調，開口要420萬元「處理費」，其中60萬元是「介紹費」。他當時面對黑道六神無主，才會聽從薛女意見找上賴女處理。 

精華 FAQ

  • 法院認定她涉洗錢罪，判處有期徒刑1年8月，並併科罰金10萬元，案件已確定定讞。

  • 因她在檢方今年8月初傳喚時未到案，之後拘提也找不到人，檢方因此依法發布通緝，行刑權時效到2046年6月9日。

  • 檢方指她以能找人脈、透過電視台友人和黑幫協調債務為由，向前男友索取420萬元處理費，還把現金帶到電視台營造交款假象。

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