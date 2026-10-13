藍營挖國中打架 沈伯洋酸「歡迎挖到零歲」
沈伯洋面對藍營挖出國中打架往事坦然承認，並反諷對手持續翻舊帳；同時他也談到與日本神戶的認知戰與城市交流合作。
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沈伯洋面對藍營挖出國中打架往事坦然承認，並反諷對手持續翻舊帳；同時他也談到與日本神戶的認知戰與城市交流合作。
民進黨台北市長參選人沈伯洋晚上出席「台北．無限之城」論壇，會前受訪針對日本神戶市議會推動認知戰防禦方針，以及藍營翻出其求學打架舊事正面回應。
影片來源：聯合新聞網
面對藍營翻出沈伯洋國中打架往事，沈伯洋坦然承認14歲時血氣方剛打過架，且自己還是「打輸的那一個」，如今與該同學仍是好友。他諷刺對手陣營一路從十幾年前的文章挖到國中，接下來恐怕要挖到嬰兒時期哭鬧吵到路人；他強調「離選舉還有40幾天，歡迎挖到零歲」。
針對日本神戶市議會自民黨將應對認知戰納入政策方針，日本議員發文盼深化雙邊政策交流，沈伯洋指出，城市外交的核心在於強項互補與產業合作。他提到自己在訪日交流時，認知作戰議題一直是國際智庫最關注的焦點，未來台北市除了安全戰略合作，也能在AI、次文化與音樂藝文等多領域展開深度連結。
他坦承14歲時確實打過架，還笑稱自己是打輸的那一個，現在與當年同學仍是好友，並以幽默方式回擊對手不斷翻舊帳。 這句話是他對對手陣營的諷刺，意思是藍營一路從十幾年前的文章挖到國中，若再繼續追打，乾脆連嬰兒時期都一起翻出來。 他認為城市外交重點在強項互補與產業合作，並指出認知作戰是國際智庫關注焦點，未來台北可在安全、AI、次文化與藝文領域深化交流。
精華 FAQ
他坦承14歲時確實打過架，還笑稱自己是打輸的那一個，現在與當年同學仍是好友，並以幽默方式回擊對手不斷翻舊帳。
這句話是他對對手陣營的諷刺，意思是藍營一路從十幾年前的文章挖到國中，若再繼續追打，乾脆連嬰兒時期都一起翻出來。
他認為城市外交重點在強項互補與產業合作，並指出認知作戰是國際智庫關注焦點，未來台北可在安全、AI、次文化與藝文領域深化交流。
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