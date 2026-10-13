我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉跟監賴清德長子 張婉瑩擁7豪宅身家逾千萬 財源哪來？

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

她的北市34萬票去哪？黃珊珊：蔣萬安、沈伯洋別只顧算票

記者林銘翰／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾黨前立委黃珊珊。(本報系資料照)
民眾黨前立委黃珊珊。(本報系資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

黃珊珊回應外界對她2022年34萬多票去向的討論，強調選票屬於人民而非政黨，真正該爭取的是中間選民的認同。

年底地方選舉進入倒數，民眾黨前立委黃珊珊今天說，自己在2022年以無黨籍參選台北市長，有人猜測黃珊珊當年拿到的34萬多票「下一次會流向誰」，其實這些選票很難被定義或計算，選民是人不是票，「不要以為他們上一次投給誰，下一次就一定會投給誰。」

黃珊珊上午在臉書發文表示，她在2022年以無黨籍參選台北市長，當年得到34萬2141票，得票率25.14%，這些人投給黃珊珊的理由各不相同，有人看重市政經驗，有人認同超越藍綠的主張；有人不信任國民黨，有人對民進黨失望，「在一場藍綠全力動員的選舉，這些市民沒有照政黨安排投票，而是選了一個背後沒有大黨組織的候選人。」

黃珊珊說，現在很多人在討論台北市長選舉，有人分析台北市長蔣萬安和民進黨台北市長參選人沈伯洋的差距，也有人在猜黃珊珊2022年得到的34萬張選票「下一次會流向誰」，其實每一張選票都有其主人，「屬於願意走進投票所、自己做出決定的台北市民。」

黃珊珊指出，如果把34萬張選票當成一整塊，以為可以從這裡搬到那裡，或者可以分一部分給誰，至少忽略了三件事，首先是「當初投票的理由不同，下一次的選擇自然也會不一樣」，再者是「城市處境、候選人表現、每個人的生活都在變，選民會重新判斷」，最後則是「有些人下一次可能根本不去投票，因為覺得沒有人值得踏出家門。」

黃珊珊表示，第三勢力不是一個政黨或組織，因為政黨會興衰，政治人物會更替，而組織也會改變，「台灣一直有一群人，不願意把選票交給任何政黨，他們就是中間選民」，儘管人數不一定最多，卻是決定勝負的那一群人，各政黨都有所謂的基本盤，真正會移動的票是中間選民，有時投藍有時投綠，他們才是台灣真正的第三勢力。

「蔣萬安和沈伯洋真正該想的，不是4年前的34萬票會去哪裡，而是給中間選民一個支持你的理由」，黃珊珊說，別只顧著算票，好好想想怎麼給人民更好的生活與未來。選票不屬於藍也不屬於綠，更不屬於任何政治人物，選票永遠屬於人民，真正的第三勢力不是哪一個政黨，而是永遠保有選擇權、願意用選票決定未來的人民。

精華 FAQ

  • 她認為這種算法忽略了選民的獨立判斷。每張票背後都有不同理由，下一次不一定重投同一人，也可能因情勢改變而不投票，不能把選票當成可搬移的固定資產。

  • 她指出，當初投票原因各不相同，之後城市處境、候選人表現與個人生活都會改變，選民會重新評估；而且有些人可能直接不投票，因此不能把34萬票視為可直接轉移的整體。

  • 黃珊珊認為，兩人真正該做的不是計算4年前的票會流向誰，而是提出能打動中間選民的理由，並思考如何讓人民過得更好、對未來更有期待。

沈伯洋 蔣萬安 民進黨

上一則

史上首次 中國制裁台友邦巴拉圭、貝里斯高官 台外交部：手段卑劣

下一則

最新民調大幅領先李四川 蘇巧慧：票開出來才能確定

延伸閱讀

台北市長選情變了 醫點名「這群人」為蔣萬安擋下「洋流」

台北市長選情變了 醫點名「這群人」為蔣萬安擋下「洋流」
兩岸可對話 沈伯洋：雙城論壇若無政治前提願參加

兩岸可對話 沈伯洋：雙城論壇若無政治前提願參加
新北市長選戰 關鍵130萬票 李四川、蘇巧慧搶攻3票倉

新北市長選戰 關鍵130萬票 李四川、蘇巧慧搶攻3票倉
TVBS北市長選舉民調：蔣萬安49%、沈伯洋41% 支持度大幅拉近

TVBS北市長選舉民調：蔣萬安49%、沈伯洋41% 支持度大幅拉近

熱門新聞

中研院近代史研究所前所長呂芳上8日於北京出席參加中國歷史研究院講座，發表專題演講。（記者陳湘瑾／攝影）

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

2026-10-08 21:30
立委馬文君指出，國軍志願役編現比截至今年6月底僅76.62%，多類第一線戰鬥部隊仍未達八成，呼籲國防部正視缺員及留才問題。(本報資料照片)

賠錢也要走 台軍人退伍潮暴增20倍 志願役編現比不到8成

2026-10-09 23:00
台北高等行政法院。(本報資料照片)

妻滑倒送醫不治 前法官告台大醫求償千萬 纏訟14年結果出爐

2026-10-08 21:50
一名貴婦指控餐廳服務生將紅酒滴到她的名牌包上，要求賠償。（圖／AI生成）

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

2026-10-12 20:27
再生受刑人服務中心社長董念台。（本報系資料照片）

走完爭議人生…「黑道狀元」董念台病逝享壽77歲 妻子證實死訊

2026-10-10 03:40
民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間赴復興口夜市掃街受訪。(記者林佳彣／攝影)

韓國瑜國慶脫稿批賴卓 沈伯洋：韓院長還是一樣妙語如珠

2026-10-10 13:24

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函

AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函
前妻嫁給億萬富豪之子 初代「蜘蛛人」竟當婚禮司儀

前妻嫁給億萬富豪之子 初代「蜘蛛人」竟當婚禮司儀