台北市長辯論首場卡關 沈伯洋競辦嗆蔣萬安：不用月底 平日也可

面對辯論日期，民進黨台北市長參選人沈伯洋競辦發言人蔡一愷反嗆，對於辯論的態度一貫正面，越快越好，不用等到月底，下周10月24日就可以不一定要周六，平日及周日也可以討論。記者余承翰／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 台北市長辯論協商因場次安排未能取得共識，沈伯洋競辦呼籲盡快辦理並願配合平日或周日，蔣萬安陣營則先稱只參加一場，後又表態願出席第二場辯論。

台北市長選戰進入白熱化，12日雙方相約協商後續的市長辯論規畫，不過應場次問題雙方未有共識卡關，現任市長蔣萬安 陣營更稱沈團隊把辯論當叫陣工具，協商卻無法馬上決定。民進黨 台北市長參選人沈伯洋 競辦發言人蔡一愷反嗆，對於辯論的態度一貫正面，越快越好，不用等到月底，下周10月24日就可以不一定要周六，平日及周日也可以討論。

蔡一愷指出，今日雙方已聽取TVBS與三立對於辯論會規劃及程序的簡報，但會中辯論場次牽涉主題設定、議題安排及選舉時程規畫，蔣萬安陣營尚未就場次數量給予明確答覆，雙方難以就整體安排形成共識，也無法進入後續細節的實質討論與決定。

蔡一愷表示，雖然蔣下午仍強調「依照過去選舉慣例就是只參加一場電視辯論會」、「將以參加一場電視辯論的方向進行」且協商過程中，蔣陣營也未鬆口願意參與幾場次辯論，但會後接受媒體聯訪，表達將參加第二場由中視、台視、民視、鏡電視、自由時報5家媒體聯合邀請的辯論會。蔣市長陣營從善如流，將有助於後續辯論協商。

蔡一愷表示，對於蔣市長陣營接受交叉詰問，沈伯洋陣營給予肯定，也期待透過雙方「你問我答」，讓市民清楚理解兩位參選人的政策主張，對於市政的願景越辯越明。