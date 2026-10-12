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台北市長候選人電視辯論卡關了 蔣萬安和沈伯洋對這點沒共識

記者林怡秀／即時報導
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台北市長蔣萬安代表國民黨參選下任台北市長。記者陳正興／攝影
台北市長蔣萬安代表國民黨參選下任台北市長。記者陳正興／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

TVBS與三立籌辦2026年台北市長候選人電視辯論會會前會，因是否先確認場次與流程細節意見分歧，蔣、沈兩陣營未達共識，將再開會協商。

即將由TVBS與三立電視共同舉辦的2026 年台北市長候選人電視辯論會，今（12）日下午舉行會前會，由兩家電視台邀請蔣萬安沈伯洋陣營代表與會，共商辯論會流程及細節。雙方陣營對於由兩家電視台攜手舉辦電視辯論會均樂觀其成，但因仍有部分議題懸而未決，所以尚未達成共識。兩陣營與兩家電視台都約定儘早舉行第二次會議，繼續推進這場盛會。

今天的會議中，沈陣營代表針對辯論會一共要舉辦幾場，請蔣陣營先予確認，但蔣陣營代表則表示，今天會議既然由兩家電視台邀請，就應該尊重主辦單位，先就第一場辯論會的細節予以討論並作成決議。

蔣陣營也表示，對於主辦單位預擬的規劃，包括建議舉辦日期、辯論會時長、辯論流程、交叉詰問環節、媒體提問程序等，均完全尊重，沒有任何意見。他們也相信兩家電視台的專業能力，一定能把這場辯論會辦好。

但沈陣營則認為，在討論這場辯論會的細節之前，必須先確認蔣陣營到底要辦幾場辯論會？唯有如此，他們才能規劃在不同場次的辯論會要針對哪些主題展開激辯。如果蔣陣營對此不予回應，他們連第一場辯論會的日期也都無法確認。但蔣陣營說，他們對辯論會不預設任何前提，但認為應該先把第一場的時間及執行細節確認並舉辦完畢後，才能再討論其他的問題。

由於雙方陣營對此議題無法達成共識，會議進行一個多小時後，決定都把議題再回自己陣營討論，各方也都表達希望儘快約定下次會議時間，早日確定這場辯論會相關流程，以提供所有關心台北市長選戰的選民最豐富的資訊。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）晚上出席萬華廣照宮平安福宴，再度與蔣萬安同場拜票...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）晚上出席萬華廣照宮平安福宴，再度與蔣萬安同場拜票。記者黃義書／攝影

精華 FAQ

  • 主要卡在辯論會到底要辦幾場的前提未定。蔣萬安陣營認為應先討論第一場的時間與流程，沈伯洋陣營則堅持先確認場次，雙方因此無法就細節達成共識。

  • 蔣萬安陣營表示尊重TVBS與三立預擬的規劃，包括日期、時長、流程、交叉詰問與媒體提問程序等，都沒有意見，並相信兩家電視台能把辯論會辦好。

  • 沈伯洋陣營認為，只有先知道蔣陣營要辦幾場，才能安排每一場要聚焦的主題與論點；若場次不明，就連第一場的日期也難以確認，因此無法直接進入流程討論。

蔣萬安 沈伯洋

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