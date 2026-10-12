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中國首度制裁台灣友邦官員 台外交部： 手段卑劣

記者陳熙文／台北即時報導
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中華民國外交部。聯合報系資料照片
中華民國外交部。聯合報系資料照片

AI摘要

文章摘要整理：

中國首度制裁台灣友邦巴拉圭與貝里斯部長，台外交部強烈譴責其干涉主權、以恫嚇破壞邦誼，並表示將持續深化雙邊合作。

中國外交部今上午宣布制裁我國友邦巴拉圭及貝里斯兩位部長，台外交部嚴正譴責，並批評中國的手段卑劣，認為中國妄圖以政治恫嚇與跨境鎮壓手段，迫使他國屈從其政治企圖，並破壞台灣與貝里斯及巴拉圭之間的緊密邦誼。

中國外交部12日宣布制裁巴拉圭資通訊科技部長畢亞德（Gustavo Emigdio Villate Samaniego），以及貝里斯外交、外貿、教育、文化、科學和技術部長馮賽卡（Francis Fonseca）。這是中國首度制裁台灣邦交國官員。

台外交部12日傍晚發出新聞稿，嚴正譴責及駁斥中國外交部的新聞稿內容，指其內容荒謬至極，公然干涉他國主權及外交政策，違反國際法原則，赤裸展現中國妄圖以政治恫嚇與跨境鎮壓手段，迫使他國屈從其政治企圖，並破壞台灣與貝里斯及巴拉圭長久以來篤實緊密邦誼，心態可議、手段卑劣。

外交部強調，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際公認事實及台海客觀現狀，中國對於台灣的外交關係無權置喙。

外交部指出，台灣與貝里斯及巴拉圭等國家間互動交往，向來秉持平等互惠與尊重相互主權的原則，這是國際社會共識及基本準則；中國的脅迫打壓行徑只會凸顯其蠻橫無理，讓世界各國更加看清中國以霸權破壞國際秩序的意圖，也強化台灣友邦堅定支持台灣的信念。

外交部表示，台灣與貝里斯及巴拉圭長久以來的邦誼，透過各項裨益民生福祉的計畫日臻堅實，充分展現在政府高層及官員間彼此互信及頻密的往來互動，外交部將持續在「總合外交」及「榮邦計畫」的合作架構下，為兩國的國家發展與人民福祉而努力，尋求互利互惠的共榮發展，共同抵禦威權勢力的擴張，捍衛自由、民主、人權，並維護區域的和平、安定與繁榮。

精華 FAQ

  • 中國外交部宣布制裁巴拉圭資通訊科技部長畢亞德，以及貝里斯外交、外貿、教育、文化、科學和技術部長馮賽卡，這是中國首次制裁台灣邦交國官員。

  • 外交部嚴正譴責並駁斥中國說法，指其內容荒謬、干涉他國主權與外交政策，並以政治恫嚇和跨境鎮壓手段破壞台灣與友邦長久邦誼。

  • 外交部表示，將在「總合外交」與「榮邦計畫」架構下持續推動合作，為兩國發展與人民福祉努力，並共同捍衛自由、民主、人權與區域穩定。

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