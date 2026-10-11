「洋流號」首航 沈伯洋拋5政策 王世堅贈「雷神之鎚」

立法委員王世堅，近距離和沈伯洋相處，會知道是有活力、熱情的人，這正是蔣萬安缺少的。(記者邱書昱／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋在中山大同區啟動「洋流號」首航，並端出5項地方政見，結合車掃、造勢與多位黨內人士站台，強攻台北市長選戰。

民進黨 台北市長參選人沈伯洋 今傍晚啟動「台北大洋流」首場車隊掃街，前進中山大同區，最後停靠在大龍峒保安宮並宣布該區政見。沈伯洋盤點當地民眾最多五個點問題，提出「夜晚有人協調、城市路徑串連、想動有地方動、老房有人來修、長輩有人來陪」綜合提出解決方案。

洋流號原預計晚間6時半抵達大龍峒保安宮，記者在下午5時觀察當時已湧現人潮。特別的是，主辦方更在保安宮前打造燈塔，象徵搭乘「洋流號」的沈伯洋與議員參選人們一起停泊，線上直播人數最高達到6萬多人次。主辦單位開放保安宮前廣場讓民眾入座，待沈伯洋參拜後抵達廣場前致詞。

「洋流號」在晚間7時停靠後，由民進黨議員林亮君、顏若芳，議員參選人林子揚、賴俊翰逐一論述政見，並由沈伯洋逐一授戰旗。陪同車掃的立委王世堅 ，在致詞時致贈雷神之鎚給沈伯洋。他說，近距離和沈伯洋相處，會知道是有活力、熱情的人，這正是蔣萬安缺少的，也因此台北市政才會千瘡百孔，處處是問題。

行政院政委陳時中說，蔣萬安這幾天拋出松山機場改建，只能說有夢想當然好，但是還是得看執行力，更用夢醒時分的歌詞形容，「就是愛上不應該愛的人、犯了不該犯得錯、心中滿是傷痕。」他也說，今年重要任務是上次選輸，拜託當年的票要全部蓋出來，心願才得以完成。

壓軸上場的沈伯洋，以五句話盤點中山大同政策「夜晚有人協調、城市路徑串連、想動有地方動、老房有人來修、長輩有人來陪。」他說，居住在中山區的女性多，在該區行走時，女性容易感覺到不安，同時夜晚的秩序與居民互動、噪音及環境衛生到了夜晚會變得更加嚴重，所以也會才提出夜市長概念。

另外，中山區跨河才會到劍潭，離山就相對遠一些，運動要更多元素，打造圓山超級市民運動中心，提供各式各樣的球類、新興運動等，同時花博商圈、赤峰商圈、延三等商圈串連。

最後，中山大同的老屋多，房屋延壽應該要由政府的行動服務團來告訴居民怎麼申請等服務。中山大同的長輩多，若是慢性病者，就會長期往來醫院，所以希望在宅醫療示範區就由該區做起。