我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人趕在風雨前準備沙袋 一波三折 被上了一堂防災課

與康乃爾性侵案被告同名 無辜者遭網友肉搜圍剿

「洋流號」首航 沈伯洋拋5政策 王世堅贈「雷神之鎚」

記者邱書昱／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
立法委員王世堅，近距離和沈伯洋相處，會知道是有活力、熱情的人，這正是蔣萬安缺少的...
立法委員王世堅，近距離和沈伯洋相處，會知道是有活力、熱情的人，這正是蔣萬安缺少的。(記者邱書昱／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

沈伯洋在中山大同區啟動「洋流號」首航，並端出5項地方政見，結合車掃、造勢與多位黨內人士站台，強攻台北市長選戰。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今傍晚啟動「台北大洋流」首場車隊掃街，前進中山大同區，最後停靠在大龍峒保安宮並宣布該區政見。沈伯洋盤點當地民眾最多五個點問題，提出「夜晚有人協調、城市路徑串連、想動有地方動、老房有人來修、長輩有人來陪」綜合提出解決方案。

洋流號原預計晚間6時半抵達大龍峒保安宮，記者在下午5時觀察當時已湧現人潮。特別的是，主辦方更在保安宮前打造燈塔，象徵搭乘「洋流號」的沈伯洋與議員參選人們一起停泊，線上直播人數最高達到6萬多人次。主辦單位開放保安宮前廣場讓民眾入座，待沈伯洋參拜後抵達廣場前致詞。

「洋流號」在晚間7時停靠後，由民進黨議員林亮君、顏若芳，議員參選人林子揚、賴俊翰逐一論述政見，並由沈伯洋逐一授戰旗。陪同車掃的立委王世堅，在致詞時致贈雷神之鎚給沈伯洋。他說，近距離和沈伯洋相處，會知道是有活力、熱情的人，這正是蔣萬安缺少的，也因此台北市政才會千瘡百孔，處處是問題。

行政院政委陳時中說，蔣萬安這幾天拋出松山機場改建，只能說有夢想當然好，但是還是得看執行力，更用夢醒時分的歌詞形容，「就是愛上不應該愛的人、犯了不該犯得錯、心中滿是傷痕。」他也說，今年重要任務是上次選輸，拜託當年的票要全部蓋出來，心願才得以完成。

壓軸上場的沈伯洋，以五句話盤點中山大同政策「夜晚有人協調、城市路徑串連、想動有地方動、老房有人來修、長輩有人來陪。」他說，居住在中山區的女性多，在該區行走時，女性容易感覺到不安，同時夜晚的秩序與居民互動、噪音及環境衛生到了夜晚會變得更加嚴重，所以也會才提出夜市長概念。

另外，中山區跨河才會到劍潭，離山就相對遠一些，運動要更多元素，打造圓山超級市民運動中心，提供各式各樣的球類、新興運動等，同時花博商圈、赤峰商圈、延三等商圈串連。

最後，中山大同的老屋多，房屋延壽應該要由政府的行動服務團來告訴居民怎麼申請等服務。中山大同的長輩多，若是慢性病者，就會長期往來醫院，所以希望在宅醫療示範區就由該區做起。

精華 FAQ

  • 沈伯洋傍晚啟動「台北大洋流」首場車隊掃街，前進中山大同區，最後停靠大龍峒保安宮，並在現場宣布該區的政見與政策方向。

  • 他提出「夜晚有人協調、城市路徑串連、想動有地方動、老房有人來修、長輩有人來陪」，分別回應夜間安全、商圈與路線串聯、運動空間、老屋修繕及長照需求。

  • 王世堅致贈雷神之鎚，稱讚沈伯洋有活力且熱情；陳時中則批評蔣萬安缺乏執行力，並呼籲支持者把上次選輸的票補回來，幫助民進黨完成勝選目標。

民進黨 沈伯洋 王世堅

上一則

蔣萬安沈伯洋電視辯論拍板 TVBS三立聯合舉辦

下一則

重磅快評／韓國瑜再發穿雲箭 不讓蔣萬安孤軍奮戰

延伸閱讀

沈伯洋成立競總被爆動員5000人 賴上班日輔選挨批雙標

沈伯洋成立競總被爆動員5000人 賴上班日輔選挨批雙標
沈伯洋總部成立 聽滅火器掉淚：洋流最重要意義是勇氣

沈伯洋總部成立 聽滅火器掉淚：洋流最重要意義是勇氣
沈伯洋再同台蘇巧慧新北造勢 喊「只差最後1哩路」

沈伯洋再同台蘇巧慧新北造勢 喊「只差最後1哩路」
蔣萬安拋松機遷移 沈伯洋：後送、離島、國防3事能解決 就值得考慮

蔣萬安拋松機遷移 沈伯洋：後送、離島、國防3事能解決 就值得考慮

熱門新聞

中研院近代史研究所前所長呂芳上8日於北京出席參加中國歷史研究院講座，發表專題演講。（記者陳湘瑾／攝影）

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

2026-10-08 21:30
立委馬文君指出，國軍志願役編現比截至今年6月底僅76.62%，多類第一線戰鬥部隊仍未達八成，呼籲國防部正視缺員及留才問題。(本報資料照片)

賠錢也要走 台軍人退伍潮暴增20倍 志願役編現比不到8成

2026-10-09 23:00
台北高等行政法院。(本報資料照片)

妻滑倒送醫不治 前法官告台大醫求償千萬 纏訟14年結果出爐

2026-10-08 21:50
美國聯邦調查局4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲加州房地產經紀人張婉瑩，她涉嫌受中國大陸政府指示，監視台灣總統賴清德人在美國的兒子賴廷與及其家人。（截圖自@USAttyEssayli在X的照片）

中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光

2026-10-04 22:30
對於趙建銘已歸還2300萬元教育基金，陳幸妤受訪說，心頭大石落下，小孩都沒有意見，她沒有什麼話要再說了，感謝大家這段時間的關心。（記者袁志豪／攝影）

從表明是「前妻」到趙建銘歸還教育基金 陳幸妤：心頭大石落下

2026-10-04 23:10
中國官員1（左）約於2024年10月19日傳給美國華裔女子張婉瑩（右）一張合照，可見中國官員1穿著寫有「國際關係學院公共管理系2014屆畢業10周年聚會」的上衣。（截圖自FBI訴狀）

賴清德長子遭跟監細節曝光 女1招避追查 中官員收照片連回3個讚

2026-10-05 01:01

超人氣

更多 >
劉亦菲「蜜桃公主裝」翻車 麒麟臂、腰間贅肉出來了

劉亦菲「蜜桃公主裝」翻車 麒麟臂、腰間贅肉出來了
麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐
沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響
川普沒得獎拿國際刑事法院出氣 諾貝爾和平獎得主說話了

川普沒得獎拿國際刑事法院出氣 諾貝爾和平獎得主說話了
好市多新款原味酸種麵包 不加果乾堅果、切片抹奶油烤更香

好市多新款原味酸種麵包 不加果乾堅果、切片抹奶油烤更香